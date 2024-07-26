5 sokak köpeği 53 yaşındaki kadına dehşeti yaşattı: Bir çare bulunsun

'BENİM CANIM YANDI BAŞKALARININ YANMASIN'

Tedavisinin ardından taburcu edilen Birgül Serin, korku dolu anları unutamadığını söyledi. Serin, "Akşam saatlerinde yağmur yağarken millet bahçesinin yanından geçerken 5 köpeğin saldırısına uğradım. Kalça kısmımdan ısırıldım. Beni yere yatırdılar. Kendi imkanlarımla kurtuldum. İki gündür oturup kalkmakta zorlanıyorum. İğne oluyorum. Temizliğe de gidemeyeceğim. Devletimizden sokak köpeklerinin toplatılmasını ve buna bir çare bulunmasını istiyorum. O kadar çoluk çocuk var. Çocuklar parka gidemiyorlar. Hepimiz korkuyoruz. İşe giderken gelirken korku içindeyiz. Benim canım çok yanıyor başka insanların canı yanmasın" dedi.