Dr. Fedai, aşırı sıcaklara karşı kalp hastalarını uyardı

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Şanlıurfa'da uzmanlar özellikle kalp hastalarının zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı. Harran Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim üyesi Halil Fedai, sıcak havaların kalp hastalarına etkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.Dr. Fedai, aşırı sıcakların vücuda yararı kadar zararı da olduğunu, vatandaşların gündüz 10.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Aşırı sıcak havalarda kalp damar hastalıklarında artış izlendiğine dikkat çeken Dr. Fedai, "Son zamanlarda sıcağın etkisini göstermesiyle kalp üzerine daha fazla yük binmekte ve kalp, damar hastalıklarında bir artış izlenmektedir. Bunların başında kalp krizleri, ritim bozuklukları ve tansiyon düzensizlikleri gelir. Bu artış azımsanmayacak kadar fazla görülmektedir. Yaz döneminde bölgemizde nüfusun azalmasına rağmen kalp, damar hastalıklarında ciddi bir başvuru olmakta." dedi.

Dr. Fedai, "Kafein içeren içeceklerden uzak kalınması ve günlük ortalama 2-2.5 lt su tüketilmesi; Sık sık, az miktarda ve sindirimi kolay besinler tüketilmesi, yüksek protein içeren et ve kuruyemişten uzak durulması; Eğer dışarı çıkılacaksa açık renkli pamuklu giysiler giyilmesi gerekmektedir. Kalp ve ht hastalarının sıcak havalardan daha fazla kaçınması ayrıca ilaç düzenlemeleri için doktorlarına başvurmaları daha uygun olacaktır." diye konuştu.

Dr. Fedai şunları söyledi: "Sıcak havaların yol açtığı terlemeyle kalp atım hızı artar ve kan basıncı düşer. Aşırı sıcaklarda vücut ısısının yükselmesi sıvı kaybını da beraberinde getirir. Kalp hastalıklarını davet eden bu belirti ve şikayetlere dikkat edilerek uygun önlemler alınırsa kalp rahatsızlığı bulunan kişiler yaz mevsiminin ve tatilin keyfini çıkarabilir. Yaz sıcakları her insan için problem yaratabilir. Özellikle 50 yaş üzeri, aşırı kilolu ve kalp rahatsızlığı bulunan kişiler için tehlikeli olan sıcak havalarda, vücut normal sıcaklığını korumak için çalışır. Terlemek, derinin sıcaklığının vücuda eşit olarak dağıtılma çabasıdır. Bu çaba kalp hızını artırır ve kan basıncının düşmesine neden olarak kardiyovasküler sisteme ek bir yük bindirir. Bu yük bilinen kalp hastalığı olan kişilerde belirtilerin kötüleşmesine neden olabilir. Örnek olarak kalp damar hastalığı olan bir insanda göğüs ağrısı başlayabilir ya da kalp yetersizliği olan birinde nefes darlığı gelişebilir veya artabilir."