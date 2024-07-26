Göz renginiz hastalığınızı belirliyor

Bir araştırmaya göre, göz rengini belirleyen melanin oranı göz hastalıklarında önemli rol oynuyor. Yeşil, mavi gibi açık renklilerde ışığa duyarlılık ve tümör riski ile retina kireçlenmesi riski fazla. Kahverengi veya koyu renkli gözlülerde ise katarakt ve kornea nakli reddi oranı daha yüksek. Alman Oftalmoloji Derneği (DOG) uzmanları ile Köln Üniversitesi Hastanesi Oftalmoloji Merkezi Direktöre Claus Cursiefen, gözdeki melaninin her zaman kahverengimsi bir rengi olduğunu belirtti ve "Yeşil ile mavi gözlerde bu pigment azdır ya da yoktur" dedi.