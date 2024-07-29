Yorgunluğunuzun nedeni kansızlık olabilir mi?

Özel Asya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Rüştü Vural, anemi yani kansızlığın, alyuvar sayısının veya hemoglobin içeriğinin azalması olduğunu belirterek, bunun 3 nedeninin olduğunu söyledi. Uzm. Dr. Vural, bu nedenleri şöyle sıraladı: "Kan kaybı, alyuvar (Eritrosit), yapım bozukluğu, alyuvarların yıkımında artma."
Anemi düşünülen bir hastada, ilk olarak, söz konusu olan hastalığın gerçekten bulunup bulunmadığını tespit etmek gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Vural, "Bunun için kan testleri yapmamız gerekir. Aneminin hangi tipte olduğunu bulmak esastır. Zira nedeni bulmak için alyuvarların büyük mü küçük mü olduğunun ve içlerindeki hemoglobin miktarının bilinmesine ihtiyaç vardır" dedi.
KANSIZLIĞIN BELİRTİLERİ
Uzm. Dr. Vural, kansızlığın belirtilerini ise şöyle sıraladı:
Yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi, çabuk yorulma
Çalışma kapasitesinde azalma
Sık hastalanma
İştahsızlık, bulantı
Ciltte, göz kapaklarının iç kısmında ve avuçta solukluk
Çarpıntı ve nefes darlığı
Daha fazla üşüme
Konsantrasyon bozukluğu
GEBELİKTE ANEMİ
Uzm. Dr. Vural, bebeğin demir ihtiyacını anneden karşıladığını belirterek, "Demir eksikliği annede çok belirgin olduğunda, bebeğin büyüme ve gelişmesi de olumsuz etkilenecektir. Çoğul gebeliklerde demir eksikliği daha sık görüldüğünden özellikle dikkat edilmelidir. Gebelikte karşımıza çıkan anemilerin yüzde 90'ı demir eksikliğine bağlıdır. Bunun dışında folat, B12 eksikliğinde, nadiren çinko gibi eser elementlerin eksikliğinde, talasemi de (Akdeniz anemisi) görülebilir. Bu durumların birbirinden ayrımı klinik ve laboratuvar muayeneleri ile yapılabilir" diye konuştu.
ERİŞKİNLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ
Erişkinlerde
demir eksikliğinin ise daha çok kronik kan kaybına bağlı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Vural, "Başlıca kronik kanama nedenleri mide ülseri, mide fıtığı, yemek borusu varisi, kalın bağırsak polipleri, kolit, basur, kanamalı bağırsak parazitleri, idrar yolu kanamaları, sürekli aspirin kullanımına bağlı kanamalar ve akciğerden olan kanamalardır (kan tükürme). Bu nedenle anemisi olan erişkinlerde, bu sistemler detaylı kontrol edilmelidir" dedi.
DEMİR İLACINI SÜTLÜ GIDALARLA BİRLİKTE ALMAYIN
Uzm. Dr. Vural, kansızlık yaşayan hastalara şu beslenme önerilerinde bulundu:
Tüm besin gruplarının diyetinizde yer alması önemlidir.
Eğer vejetaryenseniz, bu durumu doktorunuza iletmeniz ve birlikte buna uygun bir diyet programı uygulamanız anemiden korunmak için gereklidir.
Doktorunuz demir ilacı kullanmanızı önermişse demir ilacı sabah hafif bir kahvaltıdan 1 saat sonra alınmalıdır. Demir emilimi özellikle süt gibi gıdalarla birlikte alındığında azalır.
Aç karnına demir ilacı alınması, bazı mide-bağırsak yakınmalarına neden olabilir. Kabızlık, dışkı renginin koyulaşması söz konusu olabilir. İlacı kesmeden önce doktorunuza bu yakınmalarınızı iletmeniz önemlidir.
Gebelikte ne kadar demir ilacı kullanacağınıza doktorunuz karar verir.
KANSIZLIĞIN YOL AÇTIĞI SORUNLAR
Kansızlığın tedavisi yapılmadığında
ya da
geciktirildiğinde
önemli sağlık sorunlarına
yol açtığını
söyleyen Uzm. Dr. Vural,
bunları şöyle sıraladı:
GEBELERDE
Bebek ölümleri artabilir.
Düşük kilolu bebek doğurma
riski artar.
Erken doğum riski artar.
Vücut direnci düşer ve
hastalıklar daha sık görülür.
Doğum sonrası lohusalık
dönemi problemleri
artar, doğumda kan verilmesi
(transfüzyon) gerekebilir.
BEBEK VE ÇOCUKLARDA
Büyüme olumsuz etkilenir
genelde yavaşlar.
Fiziksel aktivite azalır.
Hastalıklar daha sık
görülür.
Algılama, öğrenme ve
yorumlama fonksiyonları
azalır, dikkat dağılması, yorgunluk
ve ilgisizlik artar (okul
başarısı düşer).
YETİŞKİNLERDE
Sürekli yorgunluk hissi
vardır, halsizlik oluşur, iş gücü
azalır.
Hastalıklar daha sık
görülür.