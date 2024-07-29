Yorgunluğunuzun nedeni kansızlık olabilir mi?

Özel Asya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Rüştü Vural, anemi yani kansızlığın, alyuvar sayısının veya hemoglobin içeriğinin azalması olduğunu belirterek, bunun 3 nedeninin olduğunu söyledi. Uzm. Dr. Vural, bu nedenleri şöyle sıraladı: "Kan kaybı, alyuvar (Eritrosit), yapım bozukluğu, alyuvarların yıkımında artma."Anemi düşünülen bir hastada, ilk olarak, söz konusu olan hastalığın gerçekten bulunup bulunmadığını tespit etmek gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Vural, "Bunun için kan testleri yapmamız gerekir. Aneminin hangi tipte olduğunu bulmak esastır. Zira nedeni bulmak için alyuvarların büyük mü küçük mü olduğunun ve içlerindeki hemoglobin miktarının bilinmesine ihtiyaç vardır" dedi.Uzm. Dr. Vural, kansızlığın belirtilerini ise şöyle sıraladı:Yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi, çabuk yorulmaÇalışma kapasitesinde azalmaSık hastalanmaİştahsızlık, bulantıCiltte, göz kapaklarının iç kısmında ve avuçta soluklukÇarpıntı ve nefes darlığıDaha fazla üşümeKonsantrasyon bozukluğuUzm. Dr. Vural, bebeğin demir ihtiyacını anneden karşıladığını belirterek, "Demir eksikliği annede çok belirgin olduğunda, bebeğin büyüme ve gelişmesi de olumsuz etkilenecektir. Çoğul gebeliklerde demir eksikliği daha sık görüldüğünden özellikle dikkat edilmelidir. Gebelikte karşımıza çıkan anemilerin yüzde 90'ı demir eksikliğine bağlıdır. Bunun dışında folat, B12 eksikliğinde, nadiren çinko gibi eser elementlerin eksikliğinde, talasemi de (Akdeniz anemisi) görülebilir. Bu durumların birbirinden ayrımı klinik ve laboratuvar muayeneleri ile yapılabilir" diye konuştu.Erişkinlerdedemir eksikliğinin ise daha çok kronik kan kaybına bağlı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Vural, "Başlıca kronik kanama nedenleri mide ülseri, mide fıtığı, yemek borusu varisi, kalın bağırsak polipleri, kolit, basur, kanamalı bağırsak parazitleri, idrar yolu kanamaları, sürekli aspirin kullanımına bağlı kanamalar ve akciğerden olan kanamalardır (kan tükürme). Bu nedenle anemisi olan erişkinlerde, bu sistemler detaylı kontrol edilmelidir" dedi.Uzm. Dr. Vural, kansızlık yaşayan hastalara şu beslenme önerilerinde bulundu:Tüm besin gruplarının diyetinizde yer alması önemlidir.Eğer vejetaryenseniz, bu durumu doktorunuza iletmeniz ve birlikte buna uygun bir diyet programı uygulamanız anemiden korunmak için gereklidir.Doktorunuz demir ilacı kullanmanızı önermişse demir ilacı sabah hafif bir kahvaltıdan 1 saat sonra alınmalıdır. Demir emilimi özellikle süt gibi gıdalarla birlikte alındığında azalır.Aç karnına demir ilacı alınması, bazı mide-bağırsak yakınmalarına neden olabilir. Kabızlık, dışkı renginin koyulaşması söz konusu olabilir. İlacı kesmeden önce doktorunuza bu yakınmalarınızı iletmeniz önemlidir.Gebelikte ne kadar demir ilacı kullanacağınıza doktorunuz karar verir.Kansızlığın tedavisi yapılmadığındaya dageciktirildiğindeönemli sağlık sorunlarınayol açtığınısöyleyen Uzm. Dr. Vural,bunları şöyle sıraladı:Bebek ölümleri artabilir.Düşük kilolu bebek doğurmariski artar.Erken doğum riski artar.Vücut direnci düşer vehastalıklar daha sık görülür.Doğum sonrası lohusalıkdönemi problemleriartar, doğumda kan verilmesi(transfüzyon) gerekebilir.Büyüme olumsuz etkilenirgenelde yavaşlar.Fiziksel aktivite azalır.Hastalıklar daha sıkgörülür.Algılama, öğrenme veyorumlama fonksiyonlarıazalır, dikkat dağılması, yorgunlukve ilgisizlik artar (okulbaşarısı düşer).Sürekli yorgunluk hissivardır, halsizlik oluşur, iş gücüazalır.Hastalıklar daha sıkgörülür.