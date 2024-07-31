Tunceli’de ilk kez Fundus Floresein Anjiografi gerçekleştirildi

Tunceli'de ilk kez gerçekleştirilen işleme ilişkin uzman doktorlar Oğuzcan Eskalen ve Merve Nale İçer tarafından yapılan ortak açıklamada, "Fundus florosein anjiografi, gözün retina adını verdiğimiz sinir tabakasındaki damarların incelenmesine olanak veren bir görüntüleme yöntemidir. Bu yöntemle temel olarak diyabetik retinopati, sarı nokta hastalığı, retinal damar tıkanıklığı olmak üzere pek çok hastalığa tanı konulabilmektedir. Bu yöntem sadece tanı amaçlıdır, damarları açmak veya tedavi etmek gibi bir özelliği yoktur. İşlem öncesinde göz bebekleri genişletilir. Koldaki toplardamardan turuncu renkli bir ilaç yaklaşık 5 cc verilerek işlem başlatılır. İşlem yaklaşık olarak 10 dakika sürer. Geçici yan etkilerden en sık rastlanan bulantı hissi ve ciltte hafif kızarıklıktır. Nadiren ciddi alerjik reaksiyon gelişme riski vardır. İlaç 36 saat içinde böbrek ve karaciğerden atılır. Bu süre içerisinde ciltte turuncu renkte boyanma ve idrarın turuncu renge boyanması görülebilir. Karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda ve gebe hastalarda çekim önerilmez" ifadelerine yer verildi.