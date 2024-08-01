Travma Hastanesi gün sayıyor

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, OSB Bölge Müdürü Özer Özcan ile birlikte inşaatı devam eden 64 yatak kapasiteli Travmatik Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Dr. Şahin, hastanenin özellikle sanayi bölgesindeki iş kazalarına daha hızlı müdahale edebilme kapasitesi ile OSB'de çalışan işçilere acil sağlık ve poliklinik hizmeti sunmada büyük bir iyileşme sağlayacağını vurguladı. Şahin, hastanenin, poliklinik hizmetleri ve acil müdahalelerde kente büyük bir katkı sağlayacağını ifade etti.

Şahin, Beykent'te yapımı planlanan 800 yataklı hastane tamamlanıncaya kadar OSB, Beylerbeyi, Beykent ve Kuzeyşehir'de ikamet eden vatandaşlara ve OSB çalışanlarına sağlık hizmet sunumunun, yeni yapılacak bu hastane ile sağlanacağını belirtti. 6 bin 800 metrekare alana sahip hastane 3 bin 600 metrekare oturum alanına ve yaklaşık 13 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Tesis içerisinde 16 adet poliklinik, fizik tedavi merkezi, laboratuvar, görüntüleme, 3 adet ameliyathane, 8 yoğun bakım yatağı ve toplamda 64 yatak kapasitesi ile hizmete girecek.