“Bağırsaktaki bakteriler kilonuzu yönetiyor''

Özellikle bağırsaklarda yaşayan bu mikroorganizmaların, sindirimden bağışıklık sistemine kadar birçok vücut fonksiyonunda önemli rol oynadığını anlatan Kaçar, mikrobiyotanın obezite ile de yakından ilişkili olduğunun belirlendiğini söyledi.

MİKROBİYOTA VE KİLO ALIMI

Kaçar, obez bireylerin bağırsaklarında, zayıf bireylere göre farklı bir mikrobiyal yapı olduğunun gözlemlendiğini anlatarak, şu ifadelere yer verdi: ''Bu farklılık, sadece bakteri türlerinde değil, aynı zamanda bu bakterilerin sayılarında ve ürettikleri metabolitlerde de görülür.

Obez bireylerde, yüksek enerjili besinleri daha etkili bir şekilde enerjiye dönüştüren bakteriler daha fazla bulunmaktadır. Bu durum, vücudun çok fazla kalori emmesine ve yağ olarak depolamasına neden olur.'' Mikrobiyota ve obezite arasındaki ilişkinin karmaşıklığına da değinen Kaçar, şöyle devam etti:

'İKİ YÖNLÜ ETKİLEŞİM'

Mikrobiyota ve obezite arasındaki ilişki, karmaşık bir döngüdür. Beslenme alışkanlıkları mikrobiyotayı etkilerken, mikrobiyota da beslenme tercihlerini şekillendirebilir. Örneğin, belirli bir bakteri türünün çoğalması, bireyi daha tatlı veya yağlı yiyeceklere yöneltebilir.

'GENETİK ETKİ'

Genetik faktörler de mikrobiyota ve obezite arasındaki ilişkiyi etkiler. Bazı kişilerin genetik yapısı, belirli bakteri türlerinin çoğalmasına veya azalmasına daha yatkın olabilir. Bu durum, obezite riskini artırabilir.

'ÇEVRESEL FAKTÖRLER'

Antibiyotik kullanımı, çevre kirliliği, stres gibi çevresel faktörler de mikrobiyotayı olumsuz etkileyerek obezite riskini artırabilir.

'ÇEŞİTLİLİK VE OBEZİTE'

Örneğin, çeşitlilik açısından zengin bir diyetle beslenen bireylerin bağırsaklarında, daha fazla sayıda ve çeşitlilikte bakteri türü bulunur. Bu durum, obezite riskini azaltıcı bir etkiye sahiptir. Tersine, tekdüze ve işlenmiş gıdalardan zengin bir beslenme, bağırsak mikrobiyotasının çeşitliliğini azaltarak obezite riskini artırır.

'BAKTERİ TÜRLERİ VE ROLLERİ'

Obez bireylerde, Firmicutes filumuna ait bakterilerin oranı genellikle daha yüksekken, Bacteroidetes filumuna ait bakterilerin oranı daha düşüktür. Firmicutes, enerji elde etme konusunda daha verimli olan bakterileri içerirken, Bacteroidetes, enerji alımını düzenleyen bakterileri içerir.

'TEDAVİ YÖNTEMLERİ'

Probiyotikler, prebiyotikler ve fekal mikrobiyota nakli gibi yöntemler, mikrobiyotayı hedef alarak obezite tedavisinde umut vaat ediyor. Her bireyin mikrobiyotası farklı olduğundan, gelecekte obezite tedavisinde kişiselleştirilmiş yaklaşımlar ön plana çıkabilir.''

ÖNERİLER

Kaçar, işlenmiş gıdalarla beslenen ve hareketsiz bir yaşam süren kişilerde, zararlı bakteri türlerinin çoğalması ve yararlı bakteri türlerinin azalmasıyla birlikte, obezite riskinin artığını ifade ederek, sağlıklı bir yaşam için, sadece beslenme ve egzersize değil, aynı zamanda bağırsak sağlığına da özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.