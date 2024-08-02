"Trabzon, 2025 yılı sonu itibariyle Şehir Hastanesi’ne kavuşuyor”

Trabzon Şehir Hastanesi, sağlık hizmetleri açısından birçok önemli özelliği barındırdığı belirtilen duyuruda, ''Hastanede toplam 404 poliklinik bulunacak ve 34 ameliyathane ile hizmet verilecek. Ayrıca, hastanede 345 yoğun bakım yatağı yer alacak, bu sayede acil durumlarda ve yoğun bakım gerektiren vakalarda daha hızlı ve etkili müdahaleler yapılabilecek.

Trabzon Şehir Hastanesi'nin özellikleri ise, toplam alan 275.000 metrekare olup, 264.946 metrekare kapalı alan içerisinde projelendirildi. Toplam yatak sayısı 900 planlanan Şehir hastanesinde, 404 Poliklinik, 34 Ameliyathane, 345 yoğun bakım yatağı, 762 Sismik İzolatör, 2 bin 280 kapasiteli otopark, yeni hastane, yüksek kapasiteli yatak sayısı ve modern sağlık tesisleri ile Trabzon ve çevresindeki bölgelere hizmet verecek. Hastanenin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin sağlık altyapısında büyük bir iyileşme olacağını belirtildi.''