Devletten üç aşamalı sigarayı bırakma tedavisi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Arslan, Sigara Bırakma Polikliniği'nde aktif olarak sigara bırakma tedavisi verdiklerini söyledi. Türkiye'de 2011'den itibaren Sigara Bırakma Poliklinikleri kurulduğunu hatırlatan Arslan, Gülhane'nin Türkiye'deki ilk merkezler arasında olduğunu belirtti. Sistemin nasıl işlediğini anlatan Arslan, "Sigara bağımlılığı bir hastalık. Dolayısıyla tedavi uygun merkezlerde olmalı. 171 ya da 182 no'lu telefon numaralarından randevu alınabilir. Merdiven altı uygulamaların bilimsel etkinliği kanıtlanmadı. Devletimizin 500'e yakın sigara bırakma polikliniklerinden birine başvurularak profesyonel kişiler tarafından tedavi olunmalı" diye konuştu.17 yıl sigara içtikten sonra tedavi ile tütünü bırakan Yasemin Beceren, "42 yaşındayım. Günde 2,5 paket sigara kullanıyordum. Çocuklarım korkuyordu, 'Sürekli içiyorsun, öleceksin' diyordu. 4,5 yıldır ağzıma almıyorum. İsteyen herkes yapabilir. Oksijeni, tertemiz havayı aldıkları zaman 'İyi ki bırakmışım' diyecekler. Hayatımda çok güzel şeyler oldu" dedi.DünyaSağlık Örgütü'nün verileriyle uyumlu, etkinliği bilimsel şekilde kanıtlanmış tedavi metodolojisinin üç ayaktan meydana geldiğine dikkat çeken Arslan, şöyle konuştu: "Sigarayı bırakmak için başvuran hastaların değerlendirilmesini yapıyoruz. Sigara bağımlılık düzeylerini tespit ediyoruz. Akciğer grafilerine, kan tahlillerine bakıyoruz. Hastayı bilgilendiriyoruz. Bilişsel terapi ile sigarayı bıraktıktan sonraki kazanımlardan bahsediyoruz. Tıbbi durumları uygun hastalara da ilaç tedavisi veriyoruz. Vücudumuzun nikotine ihtiyacı yok ancak kullanan tütünü vazgeçilmez ihtiyaç görüyor. İlaç 25 gün süreyle içiliyor. 5. günden itibaren sigaranın bırakılması gerekiyor. Hastalarımıza bunları detaylı izah ediyoruz. Avrupa'da, Rusya'da kullanılan ilacı devletimiz ücretsiz tahsis ediyor. Geri dönüşler harika."SONgünlerde özellikle gençler arasında yaygınlaşan elektronik sigara, bir gencin yüzünün ve vücudunun yanmasına neden oldu. Sivas'ta otobüs bekleyen 17 yaşındaki Buğra Türkseven'in içtiği elektronik sigara elinde patladı. Alev alan sigara çevredeki vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Numune Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Gündüz Akgöl, gencin yüzünde ve vücudunda yanıklarla acil servise başvurduğunu söyledi. Hastanın, iki eliyle tutup ağzına götürdüğü sırada elektronik sigaranın patladığını aktaran Akgöl, şunları söyledi: "İnsanlarımız maalesef bunun zararlı olmadığını düşünüyor. İçindeki kimyasal maddelerin ilerleyen dönemde ne gibi sıkıntılara yol açacağını henüz bilmiyoruz. Ama bizim karşılaştığımız olay gösterdi ki içindeki pildeki ısınmayla patlama ihmali de olabiliyor. Bu çok ciddi bir durum, özelikle elektronik sigara yüz bölgesine yakın tutulduğu zaman o bölgedeki patlamalar ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Elektronik sigaradan herkes uzak dursun."