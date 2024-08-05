Aktif dinleyin yapıcı sorular sorun

Uzmanlar, ergenlerle iletişim kurmakta güçlük yaşayan yetişkinler için tavsiyelerini paylaştı.ABD'deki Walton Family Foundation'ın yayımladığı ankette, 10 ile 18 yaşlarındaki 1675 kişiye duygusal yaşamları ve kendilerine bakan yetişkinlerden beklentileri soruldu.Çalışmada, katılımcılardan yüzde 45'i yakın zamanda stresli, yüzde 38'i endişeli, yüzde 23'ü de üzgün hissettiğini söyledi.Öte yandan katılımcıların neredeyse yüzde 94'ü bu duyguları yaşadıkları gün çoğunlukla mutlu hissettiğini de belirtti.Anket her 6 ebeveynden birinin ergen çocuklarını rahatlatmakta ve onlarla iletişim kurmakta zorlandığını ortaya koydu. Araştırmada çalışan klinik psikolog Dr. Lisa Damour, anket sonuçlarına ilişkin şunları söyledi: "Ailelerin bu sonuçlardan çıkarmasını umduğum şey, çocukların inişli ve çıkışlı duygularının anlaşılmasıdır."Damour, yetişkinlerin ergenlerle iletişim yöntemlerini geliştirmesi gerektiğine dikkat çekerek şöyle devam etti:"Dinlemek, alan sunmak, rahatlatmak ve güven vermek çoğu zaman çocukların aradığı tek şeydir."Stephanie Marken da ebeveynlerin duygusal değişimlerle, stresle ve kaygıyla başa çıkma yöntemlerini geliştirerek çocukları için rol model haline gelmeleri gerektiğini belirtti.Damour, ergenlerle iletişim kurmak isteyen yetişkinlere, onları daha aktif şekilde dinlemelerini, yapıcı sorular sormalarını ve aldığı yanıtlar üzerinde düşünmelerini tavsiye etti.Uzmanlar, kulaklıkla müzik dinleme ve video oyunları oynamanın her zaman zararlı olmadığına işaret ederek, bunların gençlerin olumsuz duygularla mücadele etmek için kullandığı bir yöntem olabileceğini vurguladı. Damour, "Ölçülü yapıldığı sürece dikkat dağıtmak bir duyguyla başa çıkmanın son derece etkili bir yoludur" diyor.Philadelphia eyaletindeki Temple Üniversitesi'nden Laurence Steinberg, aynı durumun sosyal medya kullanımı için geçerli olduğunu da öne sürdü.Bağımlılığa kaçmadığı sürece sosyal medyanın gençler için olumlu etkiler sağlayabileceğini savunan Steinberg, "Sosyal medyanın gençlerin büyük bir kısmı için potansiyel faydaları olabileceği fikri yeterince ilgi görmüyor" dedi.