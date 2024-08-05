Parmak hareketiyle akciğer kanseri testi

ABD'li uzmanlar, basit bir parmak testinin akciğer kanserini tespit etmeye yardımcı olabileceğini söylüyor. Hastalığın habercisi olan dokuları şişmiş tırnaklara yönelik beş saniyelik bir test olan 'Schamroth pencere testi' veya 'elmas testi' olarak da adlandırılan bu test, hastalığın habercisi olan tırnaklara yönelik beş saniyelik bir test. Başparmak veya işaret tırnaklarınızı birbirine bastırın ve aralarında elmas şeklinde bir boşluk olup olmadığına bakın. Eğer pencere yoksa, bu durum akciğerlerin etrafında sıvı birikmesinin bir işareti olabilir ve bu da en ölümcül kanser türü olan akciğer kanserinin habercisi olabilir. Sağlıklı insanlar tırnaklarını arka arkaya bastırdıklarında aralarında elmas şeklinde bir boşluk olmalıdır. Bu boşluk kaybolursa, bu akciğer kanserinin bir belir- tisi olabilir.