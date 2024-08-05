Pet şişe kalp krizi riskini artırıyor

Avusturya'daki Danube Üniversitesi'nde görevli bilim insanları plastik şişelerden içecek tüketmenin mikroplastiklerin kan dolaşımına girmesine sebebiyet verebildiği ve bunun da tansiyonu artırarak kalp hastalıklarına davetiye çıkardığını tespit etti. Bilimsel çalışmanın sonuç raporunda "Kan basıncında gözlemlediğimiz değişiklikler plastik parçacık alımının azaltılmasının kardiyovasküler riski azaltabileceği sonucunu akla getirmektedir" denildi. Geçmişte yapılan araştırmalarda mikroplastiklerin tükürük, kalp dokusu, karaciğer, böbrek ve plasentada bulunduğu tespit edilmişti.