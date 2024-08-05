Yaşlanma karşıtı yeni yöntemlerin önü açıldı

Kendini yenileyebilen canlılardan alınan bir gen, bir sinek türünün hücrelerini yenilemesini sağladı. BMC Biology adlı hakemli dergide yayımlanan çalışmada; yassı solucanlarda yenilemeyi sağladığı düşünülen bir gen sirke sineklerine (Drosophila melanogaster) aktarıldı. HRJD adlı genin, hayvanların normalde yaşlanmayla birlikte aşınan bağırsak bariyerinin bütünlüğünü koruduğu kaydedildi. Bilim insanları bu sayede sineğin ömrünün uzadığını gözlemledi.Araştırmacılar HRJD'nin aynı zamanda bağırsaktaki kök hücre bölünmesini teşvik ettiğini söyledi. Makalenin ortak yazarı Yuichiro Nakajima "Bu nedenle HRJD'ler, sirke sineklerinin yaşam süreleri üzerinde kayda değer bir etki yarattı ve bu da yaşlanma karşıtı yeni stratejilerin geliştirilmesine yönelik bir kapı açıyor ya da en azından ipuçları sağlıyor" diyerek ekledi: "Sonuçta insan ve böcek bağırsakları, hücresel düzeyde şaşırtıcı derecede çok fazla ortak noktaya sahip." HRJD'nin hücre yenilenmesinde tek başına mı yoksa diğer genlerle beraber mi çalıştığı henüz bilinmiyor.