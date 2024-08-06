Tavuk gibi erken yat horoz gibi erken kalk

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, güne erken başlamanın birçok insana imkansızmış gibi görünse de yaşam tarzı haline getirildiğinde sabahları daha enerjik uyanmanın mümkün olduğunu söyledi. Prof. Dr. Nevrez Koylan, sabahları güne enerjik başlamanın yollarını ise şöyle sıraladı:Uyanma zamanı ideal olarak gün doğumunu izleyen saatlerde olmalı. Yeterince dinlenmiş olmayan bir insanın günü de verimsiz ve gergin geçer. Yeterince dinlenmiş olunan bir saatte uyanmak en iyisidir. Eğer sabah çok erken kalkma zorunluluğu varsa, gece yatış saati de ona göre ayarlanmalı. Kısa bir zaman içinde vücudun biyolojik saati bu düzene uyum sağlar. Ancak hafta içi uyanma saatini hafta sonu da aynen devam ettirmek gerekir, yoksa biyolojik saat bozulur.Gün ışığı, vücudun gece-gündüz ayrımını yapmasındaki en önemli etkenlerden biri. Uyandıktan sonra ya camlar ve perdeler açılarak içeri taze hava ve gün ışığı girmesi sağlanmalı ya da mümkünse dışarı çıkılarak bir süre yürünmeli. Bu şekilde güne dinç başlamak ve uyku mahmurluğunu atlatmak kolaylaşır.Sabah uyandıktan sonra o gün yapılacak işleri ana başlıklarıyla listelemek günlük planlamayı kolaylaştırır. Buradaki önemli nokta, bu listeyi sadece ana başlıklarla ve kısa yapmaktır. Liste uzadıkça hissedilen stres de artar. İyi bir sabah listesi 4-5 maddeyi geçmemeli.SABAH yapılacak besleyici ama hafif bir kahvaltı güne aktif ve verimli başlamayı sağlar. Biraz peynir, sebze ve yumurta ile bir dilim tam tahıllı ekmek hem güne başlama enerjisi verir hem de gereksiz kalori yüklemesi yapmaz.SABAH yatağı toplamak hem öz disiplini geliştirir hem de yeniden yatıp uyuma fikrini ortadan kaldırır. Sabah yatağını toplayanlar, genellikle gece de daha rahat ve huzurlu uyurlar.CEP telefonu gece boyunca yatak odasının dışında tutulmalı. Alarm kullanma zorunluluğu olanlar eski usul bir çalar saat kullanabilir. Bu şekilde gece yatıldığı zaman sosyal medyada gereksiz yere dolaşılmamış veya e-maillere bakılmamış olur. Çoğu uzman, uyandıktan sonra da teknolojiden uzak durmayı önerir fakat günümüzde bu pek mümkün olmadığından en azından 10 dakika ayrı kalmak da yetebilir. Böylece güne aktif, enerjik ve verimli başlamak mümkün olur.Uyandıktan sonra halsiz hissediliyorsa, bunun nedenlerinden biri uyku sırasındaki sıvı kaybı olabilir. Sabah çay veya kahveden önce içilecek bir bardak su, bu halsizlik ve yorgunluğun ortadan kalkmasına oldukça yardımcı olur. Ayrıca gün boyu sıvı almayı sürdürmeyi de daha kolaylaştırır.