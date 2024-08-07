Sünnette kritik yaş aralığı: 2

Erkek çocukların hayatında önemli bir yere sahip olan sünnetin zamanı, çocuğun yaşı, kullanılan yöntem ve uygulanma şartları son derece kritik. Sünnetçi gibi hekim olmayanlar tarafından yapıldığında ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Özellikle ailelerde strese neden olan çocuk için ideal sünnet yaşı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Akçay, sünnetin uygun yaş aralığının ne olduğu hususunda farklı görüşler olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: "Sünnet yaşını çocuk özelinde düşünmek gerekir, çocuğun doğuştan sünnetli olması (hipospadias) yani sünnet derisinin olmaması, çocuğun fazla kilolu olmasından ötürü gömük penisisin olması veya psikolojik sebeplere ve aile dinamiklerine bağlı sünnet için önerilen yaş aralığı değişmektedir.Çocuğun doğumundan sonra ilk 2 yaş içinde tuvalet eğitimi öncesinde sünnet olmasını öneren makaleler literatürde mevcuttur. 2-6 yaş aralığında çocuktaki psikososyal gelişim açısından harici bir tıbbi zorunluluk olmadıkça sünnet önerilmemektedir. Diğer önerilen yaş aralığı ise 6-10 yaş aralığıdır."Acil sünnet olunması gereken tıbbi zorunlu hallere de değinen Doç. Dr. Akçay, "Parafimozis dediğimiz sünnet derisinin çekildiğinde penisi sıkıp halka oluşturması ve sonrasında sünnet derisinin glans üzerine tekrar geri sıyrılmasını engellemesidir. Bu durumda acil sünnet olunmalıdır" dedi. Sünnet yapılmaması gereken durumları da Doç. Dr. Akçay, şöyle sıraladı: "Hipospadiasın bulunması, penis deformiteleri (gömük penis, penisteki eğiklik vb.), kanama bozuklukları ve aktif balanopostit dediğimiz peniste veya sünnet derisinde enfeksiyon varlığıdır. Sünnet yapacak cerrah bu durumları muhakkak gözden geçirmelidir. Sünnet yapacak cerrah özellikle inmemiş testis kontrolünü de unutmamalıdır."Sünnetin cerrahi prosedürü olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Akçay, doktora başvurulması gereken noktaları şöyle anlattı: "Cerrahi sonrasında kanamanın devam etmesi, glans dediğimiz mor-pembe renkli penis başında anormal bir morarma olması, yara hattından iltihap gelmesi veya çocukta ateş olması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Ayrı bir husus da kilolu çocuklarda penis derisi kesildikten sonra yapışma olma durumudur."DOÇDr. Akçay, sünnetin faydalarını ise şöyle sıraladı: "Sünnetin idrar yolu enfeksiyonunun görülme sıklığını, sfiliz, gonore (bel soğukluğu) gibi cinsel yolla bulaşan hastalıkların görülme sıklığını, HIV sıklığını, penis kanserine yakalanma oranını azalttığı yapılan çalışmalar ile gösterilmiştir."DOÇDr. Akçay, sünnetin genel veya lokal anestezi ile yapıldığını belirterek, "Cerrahi sonrasında enfeksiyon riskini azaltmak için yara hattına 4-5 gün boyunca antibiyotikli krem önerilir. Bu esnada su değdirilmemesi de önemlidir. Daha sonraki süreçlerde ılık suya oturma banyoları önerilmektedir. İlk günlerde sünnet insizyon hattında sirküler yani dairesel tarza ödem olması normaldir. Ödem yavaş yavaş indikten sonra ise yara hattında kabuklaşmalar olabilir. Ilık suya oturma banyoları bundan dolayı faydalı olmaktadır" dedi.