Bilkent’te gündem anne ve çocuk

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde Dünya Emzirme Haftası etkinlikleri yoğun katılımla gerçekleşti. Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, açılış konuşmasında emzirmenin önemine ve hastanenin bu alanda yaptığı yeniliklere değindi. Prof. Dr. Tekin, bu yılın Dünya Emzirme Haftası teması olan "Emzirmede Fırsat Eşitliği, Acil Afet ve Kriz Durumlarında Emzirme" konusunu vurguladı. Özellikle Covid-19 pandemisi ve deprem gibi zorlu süreçlerde emzirmenin değerini yineleyen Tekin, hastanede emzirmeye yönelik faaliyetlerin kesintisiz devam ettiğini belirtti. Yenidoğan Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ş. Suna Oğuz ise bebeklerin anne sütü almasının ve anneler için emzirmenin gerekliliğini vurguladı. Koordinatör Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Garibe Adıgüzel, etkinliği düzenleyen Kadın Doğum Hastanesi ekibine teşekkür ederek, emzirme konusunda yapılan farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekti. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gönül Tozlu ise anneler için emzirmenin koruyuculuğundan ve bebeklerin gelişimine katkılarından bahsederek tüm anne ve anne adaylarını emzirme konusunda destek almaya cesaretlendirdi. Diyetisyen Hülya Kutlar da annelerin emzirme sürecinde nasıl beslenmeleri gerektiği konusunda bilgilendirmeler yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından, hastane yöneticileri, sağlık çalışanları ve hastaların katılımıyla stand açılışı gerçekleştirildi. Hastalara çeşitli hediyeler sunulurken, hastane bahçesinde etkinlik farkındalık çadırı kuruldu ve hasta ile hasta yakınlarına bilgilendirme yapıldı. Hafta boyunca Yenidoğan Polikliniği ve Gebe Polikliniği bekleme alanında emzirme ve anne sütünün önemini vurgulayan söyleşiler düzenlendi. Doğum kliniklerinde ve Anne Bebek Uyum Kliniği'nde yatan yeni doğum yapmış anneler ziyaret edilerek lohusa şerbeti ikram edildi, hediyeler takdim edildi ve eğitimler verildi. Dünya Emzirme Haftası Bilimsel Programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek'in açılış konuşması ile başladı. Prof. Dr. Özbek, ilk altı ayda anne sütünün bebek için tek gıda olması gerektiğini vurguladı ve anne sütünün mucizevi faydalarına değindi. Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, emzirme oranlarının yüksek olmasının önemine değinerek, bu oranları korumak için yapılan çalışmaları anlattı. Prof. Dr. Tekin, afet ve kriz durumlarında da emzirmenin önemini vurguladı ve bu konuda öncülük ettiklerini belirtti.

Bilimsel program, 2024 yılı Emzirme Haftası teması olan "Emzirmede Fırsat Eşitliği ve Acil Afet ve Kriz Durumlarında Emzirmenin Sürdürülmesinin Önemi" kapsamında düzenlenen "Herkes İçin Emzirme Paneli" ile devam etti. Panelde, Yenidoğan Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Nilgün Altuntaş, Diyetisyen Zeynep Tuğba Atılgan, Hemşire Damla Aksu ve Hemşire Mehtap Akdanoğlu sunumlarını gerçekleştirdi. Program, soru-cevap etkinliği ile son buldu. Dünya Emzirme Haftası'nın son günü olan 7 Ağustos Çarşamba günü, hastanenin Bebek Dostu Hastane Komitesi, Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin başkanlığında toplandı. Komite, haftanın değerlendirmesini yaparak etkinliklerin başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti ve hafta kapanışı yapıldı.