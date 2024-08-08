Dünyaya bebek gelmiyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre ülkemizde 2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızı, yani bir kadının yaşamı boyunca dünyaya getirdiği ortalama çocuk sayısı, 2023 yılında 1,51'e düştü. Dünya da alarm veriyor. Güney Kore, 0,72 ile en düşük doğum oranına sahip ülke. Öyle ki bu ülkede ilkokula gidecek, çocuk bulanamadığı için bazı ilkokullar kapanma noktasına geldi. Hatta bu ülke ulusal acil durum bile ilan etti. Durum vahim. Kadın üreme sağlığı üzerine çalışan bir ilaç şirketinin Türkiye Ülke Lideri Murat Oymak ile dünyadaki ve ülkemizdeki doğum oranlarını konuştum. Oymak, "Türkiye şu anda doğurganlık hızında 1,51 seviyesine kadar geriledi. Bu sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın sorunu. Sağlıklı bir toplumun yenilenme oranı 2,1. Ama şu anda dünyanın neredeyse 3 te 2 ülkesinin bu rakamın altında kaldığını görüyoruz" dedi.Oymak, eskiden ülkemiz genç nüfusuyla öğünen bir ülke olduğunun altını çizerek "Son 10 yılda Türkiye genç nüfustan orta yaşa geçti. Doğurganlık hızı böyle giderse 20 yıl içinde yaşlı bir ülke olacak. Birçok sebebi var. Tek başına ekonomi ile açıklamak mümkün değil. Yapılan araştırmalara göre kadınların eğitim oranları artması, iş gücüne katılma oranlarının artması önemli kriterlerden bir tanesi. Ekonomisi gerileyen ülkeler yanında ekonomisi gelişen ülkelerde de doğum oranları düşüyor. O yüzden tek başına bir çözümle bütün ülkelerdeki sorunları çözmek mümkün değil. Biz devletimizle iş birliğine hazırız" dedi.Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) ve TÜİK 2022 verilerine göre Türkiye'deki doğurganlık hızının 1,63 ile Avrupa Birliği ortalaması olan 1,46'nın üzerinde olduğunu da belirten Oymak, "Ancak, bazı Avrupa ülkelerinde doğurganlık hızlarının oldukça yüksek olduğunu ve Türkiye'nin bu alanda orta sıralarda yer aldığını görüyoruz. Fransa, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerde doğurganlık hızı 1,65'in üzerindeyken; Malta'da 1,08, İspanya 1,16, İtalya 1,24 gibi oldukça düşük seviyelerde olan ülkeler de bulunuyor. Biz hala Avrupa ortalamasının üstündeyiz. Referans aldığımız ülkelere bakınca İspanya 1,1 civarında. Ancak toplumların yenilenmesi ne yazık ki bu oranlarla gerçekleşmiyor" dedi.ÜREME sağlığı konusunda önemli bir diğer alanın da tüp bebek tedavileri olduğunu belirten Oymak, "Türkiye, tüp bebek konusunda dünya çapında önemli bir konuma sahip. Ülkemizde 150'den fazla tüp bebek merkezi bulunuyor ve yılda yaklaşık 90 bin ile 100 bin arasında siklus yapılıyor. Bu rakamlar da Türkiye'yi tüp bebek konusunda dünyada 9'uncu, Avrupa'da ise 6'ncı sıraya yerleştiriyor. Sağlık turizminde ön plandayız" dedi.OYMAK, toplam doğurganlık hızının bölgesel dağılımına da dikkat çekerek, şunları söyledi: "Geçen yılın en yüksek doğurganlık hızı 3,27 çocuk ile Şanlıurfa'da kaydedilmiştir. Bu ili 2,72 çocuk ile Şırnak ve 2,40 çocuk ile Mardin izliyor. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,13 çocuk ile Bartın oldu. Bu ili 1,14 çocuk ile Zonguldak ve Karabük, 1,16 çocuk ile Kütahya izledi. Ankara, İstanbul ve Eskişehir'de oran 1,20 iken, İstanbul doğurganlık hızında yine de iyi bir konumda. İzmir 1,22 ile doğurganlık hızı en düşük diğer il olarak dikkat çekiyor."