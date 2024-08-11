Yapay şekerde kalp krizi ve felç riski

'Ksilitol', son yıllarda sağlık ve diyet bilincinin artmasıyla birlikte popülerlik kazanan bir terim. Ancak, çoğu insan ne olduğunu ve hangi yiyeceklerde bulunduğunu tam olarak bilmiyor.Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Beytullah Çakal, şekersiz sakız, macun gibi birçok gıdada şeker yerine kullanılan 'Ksilitol'ün yani Ksilitol şekerin, tatlandırıcı olarak kullanılan özel bir şeker türü olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Kilo vermek isteyenler veya şeker hastası olanlar tarafından yaygın olarak kullanılıyor. 'Ksilitol' ve 'eritritol' gibi şeker alkolleri, şeker, sakız ve fırınlanmış ürünler gibi işlenmiş gıdalarda şeker yerine kullanılmaktadır"Doç. Dr. Çakal, ABD ve Avrupa'da 3 binden fazla hasta üzerinde yapılan bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını da paylaştı. Doç. Dr. Çakal, "Katılımcıların kanlarındaki 'ksilitol' seviyeleri bir gece aç kaldıktan sonra ölçülmüş. En yüksek seviyelere sahip olanların, en düşük seviyelere sahip olanlara kıyasla 3 yıl içinde kalp krizi, felç geçirme veya ölüm riskinin 2 kat daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır" diye konuştu.Doç. Dr. Çakal, araştırmacıların 'ksilitol' oranı yüksek bir ürün tüketildiğinde kandaki kimyasal seviyelerinin 1000 kat (yüzde 100.000) arttığını ve 4 ila 6 saat boyunca yüksek kaldığını da ortaya çıkardığını söyleyrek: "Daha önemlisi 'ksilitol' ile tatlandırılmış bir içecek içtikten hemen sonra kandaki pıhtılaşma riskinin arttığı, ancak şekerle tatlandırılmış bir ürün içtikten sonra bu riskin artmadığı da belirlenmiş oldu" dedi.Kolesterol seviyeleri en yüksek yüzde 25'lik dilimde olanların, kolesterol seviyeleri en düşük yüzde 25'lik dilimde olanlara kıyasla kalp damar hastalığına yakalanma riskinin yüzde 30 daha fazla olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Çakal, şöyle konuştu: "Ancak, kan 'ksilitol' seviyeleri en yüksek yüzde 25'lik dilimde olanların, 'ksilitol' seviyeleri en düşük yüzde 25'lik dilimde olanlara kıyasla kalp damar hastalığı yaşama riski ise yüzde 200 daha fazladır."Doç. Dr. Çakal, sakız ve diş macunu gibi ürünlerde de 'ksilitol'ün bulunduğunu belirterek "Bu durum, içinde 'ksilitol' varsa diş macununu atın anlamına gelmez. Ancak yüksek düzeyde içeren bir ürünün tüketiminin kan pıhtılaşması riskini artırabileceğinin farkında olmalıyız. Buna göre kullanmalıyız" dedi.