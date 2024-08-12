Dikkat! ‘Kamyoncu hastalığına’ yakalanmayın!

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Meral Kozakçıoğlu, 'yazın daha az hasta olunur' diye düşünülse de yapılan bazı hataların, hastalıklara daha fazla davetiye çıkardığını söyledi. Prof. Dr. Kozakçıoğlu, yaz aylarında başta klima kullanımı olmak üzere bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, uyarılarda bulundu.Prof. Dr. Kozakçıoğlu, iklim değişiklikleri ve aşırı sıcakların dışında nemin de insanları çok fazla etkilediğini söyleyerek "Aşırı sıcağın yanı sıra nemin yüzde 70'in üzerinde olması insan sağlığı açısından önemli sakıncalar doğuruyor. Normalde yazın hava ısındığı için bel-boyun fıtığı, kireçlenme gibi eklem ve kas ağrıları hafifliyor. Ancak sıcakla beraber nem olduğunda, bu kişiler terlediği için ağrıları tekrar artabiliyor" dedi. Tüm bunların kalp, akciğer, tansiyon hastaları, felç geçirmiş ve ileri yaştaki insanları daha fazla etkilediğinin de altını çizen Prof. Dr. Kozakçıoğlu, şunlara dikkat çekti: "Sıcaktan ve nemden etkilenmemek için bulunduğunuz ortamın sıcaklığını doğru ayarlamanız gerekir. Özellikle riskli gruptakiler öğlen saatlerinde dışarı çıkmamalı, güneşten korunmalı. Evlerinin sıcaklığını da eğer çok sıcak bir yerde değillerse 23-24 dereceye ayarlamalarında fayda var."YAZ sıcaklarından bunalıp, gerekli önlemleri almadan bilinçsizce serinlemeye çalışmanın 'Kamyoncu hastalığı' da denilen yüz felçlerine davetiye çıkardığını söyleyen Prof. Dr. Kozakçıoğlu, şu önemli bilgileri verdi: "Yüz felci, yüz kaslarının bir kısmının veya tamamının hareket ettirilememesi durumudur. Her yaşta görülebilen yüz felcinin birçok farklı nedeni vardır. Yaz ayları da riskli bir dönemdir. Yaz sıcaklarında bunalıp da arabada hem camı hem de klimayı açtığınızda, cam tarafından sıcak hava, klimadan ise soğuk hava geldiği zaman ısı farkından dolayı yüz felçleri ortaya çıkabilir. Ayrıca yüzünüzü ıslatıp, arabanın klimasını yüzünüze doğru çevirmeniz de çok sakıncalıdır. Aynı şekilde yüzdükten sonra ıslakken, bir anda soğuk üfleyen klimanın tam karşısına oturmak son derece risklidir. Bu hatalardan dolayı yüz felçlerine yaz aylarında yüksek oranda rastlayabiliyoruz."YAZ aylarında özellikle Türkiye'nin çok sıcak bölgelerinde ve çok sayıda kişinin bir arada çalıştığı işyerlerinde klima kullanımının neredeyse kaçınılmaz olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kozakçıoğlu, klimadan doğru yararlanmak için şu kurallara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi: "Hem ev hem de işyeri koşulları için klimaların çok doğru yerlere konulması gerekiyor. Birçok ofiste, uzun saatler çalışılan iş yerlerinde klimanın bulunduğu yer çok önemli. Örneğin çalıştığımız masanın hemen üstünde, arkasında, yanında, tam tepenizde klima olmamalı. Sadece eklem ağrıları değil solunum problemleri de ortaya çıkabilir. Klimanın konumlandırılması çok önemli; masadan 3-4 metre kadar uzakta olmalı. Eğer işyeri sahibi klimayı doğru yere koymadıysa, klima direkt masaların tepesine gelecek şekilde hava veriyorsa; o işyerinin çalışanlarında kas spazmı, boyun ve bel ağrısı gibi sorunlar oluşacak ve bu da hem para hem iş kaybı olarak işverene geri dönecektir. Klimanın derecesi yazın işyerlerinde 18–22 derece arasında olmalıdır."