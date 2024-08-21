Sivrisinek ısırıkları neden geçmez?

Yaz aylarında en rahatsız edici durumlardan biri de sivrisinek ısırıkları. Gerek kıyafetlerimizin askılı, kısa kollu olması, gerekse de sulak, yeşillik ve açık alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi sivrisineklerden kaçınmayı zorlaştırıyor. Bazı sivrisinek ısırıkları vücutta hafif şişlik ve kızarıklık yaratırken, bazılarının iyileşmesi ise daha uzun sürebiliyor. Sivrisinek ısırıkları tehlikeli olabilir mi? Bazıları neden iyileşmez? Bu soruların yanıtlarını Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mahir İğde verdi.Sivrisineklerin, insan derisine incecik iğne benzeri bir yapı (proboscis) ile girerek kan emdiklerini söyleyen Prof. Dr. İğde, "Bu süreçte, vücuda kanın pıhtılaşmasını önleyen (antikoagülan) bir madde enjekte ederler. Bu maddeye karşı vücut, bir bağışıklık yanıtı olarak histamin salgılar ve bu da kızarıklık, kaşıntı ve şişlikle sonuçlanır" dedi. Sivrisinek ısırıklarının genellikle kaşıntılı, kırmızı ve hafifçe kabarık şişlikler olarak ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. İğde, "Bu şişlikler, genellikle ısırığın hemen ardından belirginleşir ve birkaç saat içinde en yüksek düzeyine ulaşır" dedi.Sivrisinek ısırığından korunmak için ne tip önlemler alınması gerektiğini ise Prof. Dr. İğde, şöyle sıraladı: "Uzun kollu kıyafetler giymek, açık renkli giysiler tercih etmek, sivrisinek kovucular kullanmak ve sivrisineklerin yoğun olduğu bölgelerden uzak durmak etkili yöntemlerdir. Ayrıca, evinizde sivrisinek teli kullanarak kapı ve pencerelerden sivrisinek girişini engelleyebilirsiniz."Sivrisinek ısırıklarının genellikle evde tedavi edilebildiğini söyleyen Prof. Dr. İğde, "Kaşıntı ve şişliği hafifletmek için soğuk kompres uygulaması yapabilir veya doktorunuzun verdiği kremleri kullanabilirsiniz. Kaşımaktan kaçınmak, bölgenin daha fazla tahriş olmasını ve enfekte olmasını önleyecektir. Bazı sivrisinek türleri diğerlerinden daha çok rahatsızlık verebilir. Örneğin, Aedes türü sivrisinekler, özellikle agresif bir ısırma davranışına sahip olup, daha büyük ve kaşıntılı şişliklere neden olabilir. Ancak enfeksiyon gelişmişse, antibiyotik tedavisi gerekebilir. Unutmayın, sivrisinek ısırıklarından korunmak, hastalıklardan korunmak anlamına gelir. Basit önlemlerle bu rahatsız edici durumu önleyebilirsiniz" dedi."BAZI sivrisinek ısırıkları neden geçmez?" sorusuna da yanıt veren Prof. Dr. İğde, şunları söyledi: "Isırıklar genellikle birkaç gün içinde iyileşir. Ancak, bağışıklık sistemi hassas olan kişilerde bu süreç daha uzun sürebilir. Isırık bölgesinde aşırı kızarıklık, iltihap, şiddetli ağrı veya ateş gibi belirtiler varsa enfeksiyon gelişmiş olabilir. Kaşınan bölgede enfeksiyon gelişmişse iyileşme süresi uzayabilir. Bazı sivrisinek türleri tehlikeli hastalıklar taşıyabilir. Örneğin, sıtma, Zika virüsü, dang humması gibi hastalıklar, sivrisinek ısırıkları yoluyla bulaşabilir. Bu nedenle, ısırıklardan korunmak önemlidir."