İdrar kaçırmaya pilli çözüm

Toplumda sık görülen rahatsızlıklardan biri olan idrar kaçırma, sosyal ve psikolojik sorunlara yol açabiliyor. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülen idrar kaçırmayla ilgili Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral bilgi verdi. Doç. Dr. Yanaral, hastalığın nedenlerini ve en yeni tedavi yöntemlerini anlattı.Önlenemeyen idrar kaçırma veya idrar yapamamanın çoğunlukla omurilik yaralanmaları, sistit, kronik kabızlık ya da ağrılı mesane sendromlarından kay kaynaklandığını söyleyen Doç. Dr. Yanaral, nedenleri şöyle sıraladı:Obeziteİlerleyen yaşİdrar torbası sarkmasıGenetik nedenlerKabızlıkSistitVajinal enfeksiyonlarİdrar yollarında veya böbrekte taşŞeker hastalığıMenopozİDRAR kaçırmanın nedenleri belirlendikten sonra öncelikle ilaç tedavisine başlandığını belirten Doç. Dr. Yanaral, tedavi yöntemleriyle ilgili şu bilgileri verdi: "Ancak bazı hastalara uygulanan ilaç tedavilerinden sonuç alınamadığı durumlar oluşabilmektedir. İlaç tedavisinden istenilen sonucun alınamadığı idrar kaçırma durumunda ya da idrar yapamayan hastalarda günümüzdeki teknolojik gelişmeler doğrultusunda mesane pili ile kalıcı çözüm sağlanabilmektedir. Kalp pili gibi vücuda takılan ve halk arasında da 'mesane pili' olarak bilinen sakral nöromodülasyon, mesanenin sinir sistemine elektriksel uyarılar göndererek, idrar işlevlerini düzenleyebilmektedir.". Dr. Yanaral, hastaya özel uygulanan mesane pilinin önce test aşaması için geçici olarak takıldığına dikkat çekerek "Bu aşamada tedavinin hastada etkili olup olmadığı belirlenir. Bir iğne yardımı ile kuyruk sokumuna yakın bir bölgeden mesane sinirine elektrot yerleştirilir. Elektrot 7-14 gün süre boyunca hastanın vücudu dışında olan geçici pil yardımı ile sinire uyarı gönderir ve tedavinin hastalık üzerindeki etkisi gözlenir. Hastanın durumunda iyileşme görülürse kalıcı mesane pili yerleştirilir" dedi.MESANE pili ile idrar tutma güçlüğü, sık idrara çıkma, idrar kaçırma, mesane kaynaklı idrar yapamama gibi bozuklukların tedavisinde başarılı sonuçlar alınabildiğini söyleyen Doç. Dr. Yanaral, şöyle dedi: "Mesane pili aşırı aktif mesane, nörojenik mesane gibi sinirsel kökenli idrar sorunları yaşayan hastalara, idrar yapamama (prostat büyümesi ve idrar yolu darlığı olmadan) ve kronik pelvik ağrı sendromları yaşayan hastalara da uygulanabilmektedir."HASTALARA takılan mesane pilinin tüm fonksiyonlarının kumanda ile kontrol edilebildiğini belirten Doç. Dr. Yanaral, "Hastanın bel bölgesi hizasında cilt altına yerleştirilen kalıcı pilin, birinci aşamada yerleştirilen elektroda bağlantısı yapılır. Böylelikle mesane fonksiyonlarını düzenlemek için sürekli olarak elektriksel uyarım sağlanmış olur. Hasta pilin tüm fonksiyonlarını temassız yönetilebilen bir kumanda ya da akıllı bir cihaz ile yapabilmektedir. Mesane pili uygulamasının birinci aşaması ortalama 1 saat, ikinci aşaması ise 30 dakikada yapılır. Hasta her 2 aşamadan sonra da aynı gün ya da bir gün sonra taburcu edilerek, sosyal yaşamını konforlu bir şekilde sürdürebilmektedir" dedi.