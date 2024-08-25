Nar mucizesi

Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren; narın folik asit, potasyum, fosfor, demir, C vitamini ve lif bakımından oldukça yüksek içeriklere sahip olduğunu söyleyerek, narın bu etkisinin hücre yenilenmesini uyararak, vücut direncini yükselttiğini ve bağışıklığı güçlendirdiğini belirtti.100 gram narın, yetişkin bir kişinin günlük ihtiyacı olan C vitamini dozunun yaklaşık yüzde 16'sını tek başına karşıladığını söyleyen Eren, "Narın birden fazla tüketim şekli bulunuyor. Genel olarak taze haliyle tercih edilse de ek olarak pekmez haline getirilerek, ekşi sosu yapılarak, meyve suyu ve sirke gibi farklı formlara dönüştürülerek, içecek gruplarına ferahlatıcı bir aroma olarak eklenerek ya da çay haline getirilerek de tüketilebilir. Nar çayı; ezilmiş nar taneleri, kurutulmuş nar çiçekleri veya nar suyu konsantresinin sıcak suya eklenmesi ile kolayca demlenebilir" diye konuştu.EREN,narın 16 faydasını şöyle sıraladı:Çekirdeğinden çıkarılan yağın içeriğinde bulunan maddeler, kalp hastalıklarından korunmaya yardımcı olur.Nar suyu ekstresinde bulunan biyoaktif kimyasal bileşikler, hücresel anormal çoğalmayı ve tümör yayılımını önleyebilir.Nar meyvesinden elde edilen ekstre; akciğer, meme ve kolon kanserlerinin agresif etkilerinden korunmaya yardımcı olur.Kolesterolü dengeler.Kandaki glikoz seviyesini dengeleyerek, şeker hastalığının önlenmesine yardımcı olur.Kan basıncını düşürücü etki gösterir.Prostat kanserinin önlenmesine katkıda bulunur.Kemikleri besler, kireçlenmenin önlenmesine yardımcı olur.İshal semptomlarını giderir.Otooksidasyonla meydana gelen hücre hasarının önlenmesine yardımcı olur.Hücreler arası iletişimde görev alan proteinlerin oluşumuna katkı sağlar.Kemik ve eklem iltihaplarının önlenmesine yardımcı olur.Karaciğer üzerinde koruyucu etki gösterir.Üreme sağlığına katkıda bulunur.Kas ağrılarının hafiflemesini sağlar ve ağır antrenmanlardan sonra vücudun toparlanmasını kolaylaştırır.Ağız sağlığını korur.