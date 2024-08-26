Klima çarpması mideyi üşütüyor

Klima nedeniyle vücutta ortaya çıkan ani sıcaklık değişiklikleri, sağlık problemlerine yol açabiliyor. Bunlarlardan biri de mide üşütmesi. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Kocaman, mide üşütmesinin bakteri, virüs veya parazitik enfeksiyonlar nedeniyle ortaya çıkabileceğini belirterek, "Norovirüs ve rotavirüs gibi virüsler mide üşütmesinin en yaygın nedenleridir. Klima nedeniyle vücutta ortaya çıkan ani sıcaklık değişiklikleri de sağlık problemlerine yol açabilir. Bu durum 'klima çarpması' olarak isimlendirilir. Yüksek ateş, bulantı ve kusmanın sebebi mide üşütmesi olabilir" dedi.Prof. Dr. Kocaman, mide üşütmesini şöyle tanımladı: "Tıbbi olarak 'gastroenterit' denilen bir durum olup mide ve bağırsakların iltihaplanması neticesinde ortaya çıkan şikâyet ve bulguları tanımlar. Bebekler, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf kişiler komplikasyon gelişimi açısından riskli. Tanı ve tedavi kadar, hastalığın gelişmemesi için alınacak tedbirler önemlidir."Mide üşütmesinin bakteri, virüs veya parazitik enfeksiyonlara bağlı olarak ortaya çıkabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Kocaman, en sık görülen nedenleri şöyle açıkladı:Norovirüs ve rotavirüs gibi virüsler mide üşütmesinin en yaygın nedenleridir.: Salmonella, E. coli ve Campylobacter gibi bakteriler mide üşütmesine yol açabilir.: Kirli su veya enfeksiyon etkeninin bulaştığı yiyecekler tüketildiğinde, mide üşütmesi riski artar.: Klima nedeniyle vücutta ortaya çıkan sıcaklık değişiklikleri, sağlık problemine yol açabilir. Bu durum klima çarpması olarak isimlendirilir.MİDE üşütmesinin belirtilerinin genellikle enfeksiyonun türüne ve ciddiyetine bağlı olarak değişebileceğini söyleyen Prof. Dr. Kocaman, görülen en yaygın belirtileri şöyle sıraladı:Karın ağrısı ve kramplarBulantı ve kusmaİshalAteş ve titremeBaş ağrısı ve genel halsizlikMİDE üşütmesinin tedavisinin genellikle semptomları hafifletmeye ve vücudun enfeksiyonla mücadele etmesine yardımcı olmaya yönelik olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kocaman, şöyle dedi: "Dehidrasyonu önlemek için bol miktarda su ve bitki çayları tüketmek önemlidir. Vücudun iyileşmesine yardımcı olmak için ideal sürede uyku ve azaltılmış fiziksel aktivite önemlidir. Mideyi yormamak için hafif ve kolay sindirilebilir gıdalar tercih edilmelidir. Muz, pirinç, elma püresi ve tost gibi gıdalar önerilir. Süt ürünleri, kafein, alkol, yağlı veya yüksek oranda baharatlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır."PROF. Dr. Kocaman, mide üşütmesinden korunmak için alınabilecek bazı önlemleri şu şekilde sıraladı:: Yemeklerden önce ve tuvaletten sonra ellerin iyice yıkanması enfeksiyon riskini azaltır.: Yiyeceklerin doğru şekilde saklanması ve pişirilmesi, kontaminasyonu önlemeye yardımcı olur.: Güvenli ve temiz su tüketmek, özellikle seyahat ederken önemlidir.