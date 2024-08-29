E –sigaralar yeni hastalıklar üretiyor!

Oyuncu Selen Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş, elektronik sigara kullanımına bağlı gelişen "Pnömotoraks" yani akciğer sönmesi nedeniyle hayatını kaybediyordu. Bu olay gözleri bir kez daha e- sigaraya çevirdi.Elektronik sigara ve benzeri yeni nesil ürünlerin kullanımının tüm dünyada çocuklar, ergenler ve gençler arasında hızla arttığına dikkat çeken Sağlığa Evet Derneği Başkanı ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, "Endüstri tarafından sağlığa sigaradan daha az zararlı olduğu iddiası ile sunulan bu ürünlerin kullanımı arttıkça, olumsuz etkilerine ilişkin bilimsel tıp dergilerinde yayınlanan raporlar da artmakta" dedi.Bu ürünlerin ülkemizde üretimi, ithalatı ve pazarlanması yasak olmasına rağmen e-ticaret kanallarından tedarik edildiğini söyleyen Prof. Dr. Dağlı, "ABD'de bir salgın haline gelen e–sigara kullanımına bağlı görülen yeni hastalıklar ülkemizde de görülmeye başlandı. Bunların artmasından endişe duymaktayız" dedi.ABD'de yaşayan 20 yaşındaki Karlee Ozkurt, 5 yıl boyunca elektronik sigara kullandı. Geçen mart ayında bu yüzden az kalsın canından oluyordu. Bağımlılığı yüzünden sağ akciğeri iki kez sönen genç kızda kalıcı hasar meydana geldi. Genç kız yaptığı açıklamada, hayattaki en büyük pişmanlığının elektronik sigaraya başlamasının olduğunu söyledi.ABD'nin Batı Virginia eyaletinde yaşayan 19 yaşındaki inşaat işçisi Draven Hatfield ise 13 yaşındayken 'zararsız bir alışkanlık' olduğunu düşünerek elektronik sigara kullanmaya başladı. Şiddetli göğüs ağrısı ve kramplar yaşamaya başlayan gence, Spontan Pnömotoraks (SP) yani akciğer sönmesi teşhisi kondu ve acilen göğüs tüpü takıldı.E- sigaranın neden olduğu hastalıkları Prof. Dr. Elif Dağlı, şöyle sıraladıı:(Akciğer sönmesi): Diğer deyişle VASP olarak isimlendirilen akciğer zarı yırtılmasıdır. VASP, e-sigara kullanımına bağlı akciğer zarının kendiliğinden patlamasını tanımlayan İngilizce bir deyimdir. E-sigaraların içerdiği toksinler, akciğerin hava keseciklerini zedeler ve balonlar oluşturur. Çevre destek dokusu bozulur ve delikli elastik iltihap tabakası oluşur. Zorlu nefes alma hava basıncını arttır ve ciğerde oluşmuş balonlar patlayarak akciğer zarı yırtılır, cerrahi tedavi gerektirir.(Vaping- Related Lipoid Pneumonia): Enfeksiyon ile oluşan zatürreden farklı olarak etkeni mikrop değil akciğere e-sigara içinde giren yağ asitleridir. Esigaraların içinde bulunan yağlı kimyasallar akciğer dokusunda iltihabi süreci uyarmaktadır.