Bağırsaklardaki beyaz kan hücrelerine dikkat

Fransa'da yapılan yeni bir araştırmaya göre, bağırsakta bulunan beyaz kan hücreleri kanser gelişimine yol açabilir. Euronews'teki haberde araştırmacılar, bağırsaklarda bulunan TH17 lenfositleri adı verilen bir grup bağışıklık hücresini inceledi. İmmunoloji uzmanı ve çalışmanın yazarı Jülien Marie, "Bu hücreler bağırsakta yaşayan veya enfeksiyon sırasında belirli bakterilere karşı savunmaya yardımcı oldukları koruyucu bir role sahiptirler. Ayrıca bağırsak dokusunun sağlıklı kalmasına da yardımcı olurlar" dedi.