Egzersiz ve ezberleme beyni güçlendiriyor

İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC'de yer alan habere göre uzmanlar, beyni güçlendirmenin 8 yolunu açıkladı:Düzenli hareket sinir kavşaklarının sayısını artırır, böylece beyinde daha fazla irtibat noktası kurulmasını sağlar ve yeni hücreler oluşmasına katkıda bulunur. Uzmanlar egzersizi açık havada yapmanın daha faydalı olduğunu belirtiyor. Böylelikle D vitamini de alınıyor.BBC'deki haberde "Diyelim bir sunum yapmanız, bir sınava hazırlanmanız ya da yapacağınız işi zihninizde iyice yerine oturtmanız gerekiyor" ifadelerine yer verildi.Beyin hücrelerinin yapı maddesi yağdır. O yüzden yediklerinizin bir miktar yağ da içermesi beslenme için çok önemli. Fındık, fıstık, çekirdekler, avokado ve balıktaki yağ sağlıklı yağlardır. Ayrıca biberiye ve zerdeçalın da beyin sağlığı için faydalı olduğu biliniyor.Uzun süren endişe ve yüksek düzeyde stres, beyinde tam tersine zehir etkisi yapar.Arkadaşlarınız ya da ailenizle yarışacağınız bir oyun bulun. Başkalarıyla yarışmak beynin gelişimine katkı sağlayacak.Müziğin beyne çok özel bir etkisi olduğuna işaret eden bulgular var. Bir koroya katılın ya da en sevdiğiniz grubun konserine gidin.İmtihana hazırlanıyorsanız, muhtemel soruların cevaplarını uyumadan önce son bir kez daha çalışın.Beş saatten az uyursanız zihinsel yetileriniz zayıflar, 10 saatten fazla uyursanız da sersemleşmiş hissedersiniz.