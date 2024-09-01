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Giriş Tarihi: 1.9.2024

Basit bir kan testi 30 yıl sonraki riski belirleyebilir

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Basit bir kan testi 30 yıl sonraki riski belirleyebilir
ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, kadınlarda olası kalp hastalıkları kan testiyle erkenden belirlenebilir. Londra'daki Avrupa Kardiyoloji Topluluğu toplantısında sunulan çalışmaya göre, erken yaşlarda kötü kolesterol değeri olan LDL-C'si yüksek olan kadınlarda 30 yıl sonra kalp hastalığına yakalanma olasılığı yüzde 36 daha fazla. hsCRP ve lipoprotein(a) değerinin yüksekliği de kalp hastalığı riskini artırıyor. Uzmanlar, bu üç değeri yüksek olan yetişkinlerin erken yaşlarda spor yapmasının ve sigarayı bırakmasının da yaşam sürelerini uzatma konusunda önemli olduğunu kaydetti. Boston Kadın Hastanesi'nden Dr. Paul Ridker, "Bu hem hastalar hem de kolesterol düşürücü ilaçlar üreten ilaç şirketleri için çok iyi" dedi.
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Basit bir kan testi 30 yıl sonraki riski belirleyebilir
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