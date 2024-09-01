Hafta sonları uyumak sağlığa iyi geliyor

İngiltere'de, Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin yıllık kongresinde sunulan bir çalışmaya göre, haftada iki sabah düzenli olarak uyuyan kişilerin uyku eksikliği çekenlere kıyasla kalp hastalığına yakalanma olasılığı daha düşük. Araştırmada, yaklaşık 14 yıl boyunca takip edilen 90 bin 903 yetişkinin verileri incelendi. Hafta sonu ortalama bir saatten fazla uyuyan grubun, hiç uyumayanlara göre kalp hastalığı geliştirme olasılığı yüzde 19 daha az çıktı. Hafta sonları erken kalkan kişiler ise kalp hastalığı geliştirme olasılığı en yüksek olan grup çıktı.