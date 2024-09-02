Kanser görülme yaşı 16’ya düştü

Prostat Kanseri Derneği'nden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Tunç Özdemir, günümüzde erkeklerde kadınlara oranla 3-4 kat daha sık görülen mesane tümörünün; sigara kullanımı, genetik faktörler, günlük düşük sıvı tüketimi, aşırı yağlı ve katkı maddeli fast food yiyecek tüketimi gibi nedenlerle oluştuğunu söyledi.Büyük tehlikeye dikkat çeken Prof. Dr. Özdemir, 16 yaşında çocuk hastalarda mesane tümörü vakası görüldüğünü söyleyerek, şöyle dedi: "Sigara ve tütün ürünleri kullanımı bu hastalığın oluşmasına neredeyse yüzde 50 etki ediyor. Bu hastalığın yaş ortalamasının bu denli düşmesinin en temel nedeni sigara kullanımı ve sigara kullanılan ortamdan etkilenmedir. Son dönemde ne yazık ki sigara kullanımı yaş ortalaması çok düştü. Geçmiş dönemde 50'li yaşlarda daha sık gördüğümüz bu hastalık, şimdi 16 yaşında çocuklarda bile görülmeye başladı.Sadece sigara kullanımı değil, çevresel faktörleri de göz önüne alırsak, sigara içilen ortamda bulunan çocukların pasif içici olarak yer alması da bu hastalığı tetikliyor." Prof. Dr. Özdemir, mesane tümörünün en yaygın belirtisinin ise idrardan gelen kan olduğunu belirterek "İdrarından kan gelen herkeste mesane tümörü görülebilir. En yaygın semptom kanlı idrardır. Diğer belirtiler ise; iştahsızlık, kilo kaybı, sık sık idrar yapma isteği, idrar yaparken zorlanma ve acı hissidir. Bu belirtileri taşıyan kişilerin en kısa zamanda bir uzman tarafından tanı konulması ve tedavi edilmesi gerekir" diye konuştu.Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Özdemir, sağlığımız için faydası saymakla bitmeyen zeytinyağlarını tüketirken, nelere dikkat etmemiz gerektiğini şöyle sıraladı: "Vücuttaki iltihaplanmayı azaltan, sindirim sistemini düzenleyen, kanser riskini azaltan ve faydası saymakla bitmeyen zeytinyağının organik olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Zeytinyağının hiçbir şekilde palmiye yağı, pamuk yağı gibi yağlarla karıştırılmaması lazım. Aksi takdirde sağlıklı olalım diye tükettiğimiz yağlar, çeşitli hastalıklara neden olur. Zeytinyağları, işlem gördüğü sırada kimyasalların etkisiyle kanserojene dönüşüyor. Daha sonra işlem gören bu yağlar, plastik şişelere dolduruluyor ve bu da faydadan çok zarar veriyor. Bu yağlar, diyabet, mesane tümörü, mesane kanseri, pankreas iltihabı, pankreatitlere ve hatta pankreas kanserlerine neden oluyor. Aldığınız yağların içeriğine dikkat edin ve cam şişede satılan ürünleri tercih edin."MESANE kanserinin tükettiğimiz hemen hemen her yiyecekte bulunan yağlar, paketli ürünler ve işlenmiş gıdalar ile hayatımıza girdiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Özdemir, "Pamuk ve palmiye gibi yağlarla karıştırılarak elde edilen zeytinyağları, birçok hastalığa davetiye çıkardığı gibi mesane tümörünü de tetikliyor. Pankreas iltihabı, pankreas kanseri, diyabet gibi hastalıkları da tetikleyen karıştırılmış zeytinyağları, mesane kanserine de neden olabiliyor" dedi.