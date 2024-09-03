Kozmetiğin kimyası

Dermatoloji uzmanı Dr. Elif Atacan Yıldırım, kozmetik ürün kullanımı ve seçimi konusunda önemli tavsiyeler verdi. Kozmetik ürünler denilince akla kullanım amacına göre değişen sayısız aktif madde ve içeriğe sahip geniş bir ürün yelpazesi geldiğini belirten Uzm. Dr. Yıldırım, "Biz dermatoloji uzmanları olarak daha çok dermokozmetik ürünleri hastalara öneriyoruz. Dermokozmetik; ürünlerin diğer kozmetiklerden farklı dermatolojik olarak klinik testlerden geçtikten sonra kullanıcıya sunulmasıdır. Bu ürünler eczanelerde satılır ve cilt problemlerinin tedavisinde tek başına ya da ilaç tedavilerine destek olarak önerilir" dedi.Her ürünün cilde etkisinin farklı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Yıldırım, "Örneğin cilt kuruluğu ya da egzama şikâyetiyle başvuran hastada, seramidler, gliserin, mineal yağlar, pantenol, shea yağı gibi nemlendirici özellikli dermozkozmetikler tercih edilirken, akne ve yağlı bir ciltten yakınan hastada salisilik asit, laktik asit gibi aktif içeriklerin olduğu ürünler kullanılır" dedi."Doğal terimi, kozmetik endüstrisinde bir ürünün doğadan türetilmiş bileşenler içerdiğini veya kimyasal olarak daha az işlem gördüğünü ifade eder" diyen Uzm. Dr. Yıldırım, şunlara dikkat çekti: "Ancak, doğal ifadesi standartlaştırılmamış bir terimdir. Bu nedenle ürünlerin içeriklerini kontrol etmek önemli. Organik ve doğal ürünleri belgeleyen, belirli standartları karşılayan ürünlere verilen sertifikalar vardır, bunlar ürünün doğal olduğunu doğrulayabilir. Bazı doğal ürünler, üretim sürecinde belirli kimyasal işlemlerden geçebilir. Ayrıca yatkınlığı olan bireylerde doğal bileşenler de alerjik reaksiyona neden olabilir. Bir ürünün doğal olması, onun cilt tarafından iyi tolere edilebileceği anlamına gelmez. Doğada bulunan ve belirli cilt problemlerine iyi geldiği düşünülen bitkilerin doğrudan cilde uygulanması doğru değil. Bu şekilde uygulandığında kızarıklık, tahriş, egzama gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir."PARFÜM ve deodorant uygularken 15-20 cm mesafeden vücuda püskürtmek gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Yıldırım, "Deodorantı temiz ve kuru cilde uygulamak daha etkili olacaktır. Parfümün doğrudan cilde temas etmesinde sakınca yoktur ama hassasiyeti bulunan kişiler giysilere uygulamayı tercih edebilir" dedi.MAKYAJmalzemeleri seçerken yağlı, kuru, karma cilt tiplerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Yıldırım, şu uyarılarda bulundu:Karma, yağlı veya sivilceye eğilimli bir cildiniz varsa gözenekleri tıkamayan ürünleri tercih etmelisiniz.Hassas cilde sahipseniz, alerjen ve parfüm içeren makyaj ürünlerinden kaçınmanız gerekir. İçeriği alerjen maddelerden mümkün olduğunca arındırılmış olan hipoalerjenik ürünleri tercih edebilirsiniz.Marka seçimi de tabii ki önemlidir. Güvenilir markaların ürünlerini, ürün etiketlerini okuyarak almalısınız.Yeni bir makyaj ürünü almadan önce mümkünse örnekleri deneyerek ve test ederek, nasıl bir etki yarattığını gözlemlemek mantıklı olacaktır. Ancak bu noktada dikkatli olunmalıdır. Tek kullanımlık testerlar kullanılmalıdır.Mağazalarda bulunan ve insanların birbiri ardına deneme yaptığı tester ürünler enfeksiyon riski taşır. Örneğin aynı ruj farklı kişiler tarafından denendiğinde uçuk virüsü veya çeşitli bakteriyel enfeksiyonlar bulaşabilir.