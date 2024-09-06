Psikolojik dayanıklılık ömrü uzatıyor

BMJ Mental Health adlı hakemli dergide yayımlanan kapsamlı bir çalışma, psikolojik dayanıklılığın önemine değindi. Araştırmacılar; 50 yaşından büyük ABD'lilerin sağlık verisini toplayan Sağlık ve Emeklilik Çalışması'nın verilerinden yararlandı. Çalışma kapsamında katılımcıların psikolojik dayanıklılık bilgileri de alınmıştı. Çin'deki Sun Yatsen Üniversitesi ve İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nden bilim insanları, 10 bin 569 kişinin verisini 12 yıl boyunca veya ölümlerine kadar takip etti. Takip süresi boyunca 3 bin 489 katılımcı hayatını kaybetti. Araştırmacılar; psikolojik dayanıklılığı, azim, dinginlik, amaç duygusuna sahip olma, kendine güvenme ve bazı deneyimlerle tek başına yüzleşilmesi gerektiğini kabul etme gibi özellikler üzerinden ölçtü. Bulgular, daha yüksek dayanıklılığa sahip kişilerin herhangi bir sebepten ölme ihtimalinin kayda değer derecede düşük olduğunu gösterdi.Bilim insanları psikolojik dayanıklılığın, cinsiyet ve hormonlardan etkilenen, yaşam boyu değişen bir özellik olduğunu söylüyor. Fakat bir anlam duygusu taşımak, sosyal destek görmek ve olumlu duygular hissetmek gibi faktörlerin bunu etkileyebildiğini belirtiyorlar. Öte yandan ekip, bulguların bir neden sonuç ilişkisi kurmadığının altını çiziyor. Genetik faktörler ve çocuklukta yaşanan olumsuzluklar gibi etmenlerin çalışmaya dahil edilmediğini de ekliyorlar.