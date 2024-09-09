Salatalığı sofranızdan eksik etmeyin

Diyetin vazgeçilmez sebzelerinden biri olan salatalık, sağlık açısından oldukça faydalı. Şarku'l Avsat'ın The Telegraph'tan aktardığına göre beslenme uzmanı Dr. Sarah Brewer, salatalıkların neden tüm buzdolaplarında bulunması gerektiğini paylaştı...Salatalık çok yüksek su içeriğine sahiptir... 100 gram salatalık 96 gram su içerir. Nemlendirici özelliği sahip olmasının yanı sıra, bu onu düşük kalorili harika bir yiyecek haline de getirir. 6 cm'lik bir salatalık parçası sadece 10 kalori ve 1,2 gr. şeker içerir, bu ise kan şekeri seviyenizi yükseltmeyeceği anlamına gelir.Salatalık, sodyum ve fazla sıvıyı vücuttan atan potasyum sağlar. Ayrıca magnezyum (kasları ve sinirleri güçlendirir ve yorgunlukla savaşır), C vitamini (sağlıklı diş etleri ve cilt için gereklidir) ve K vitamini (kanın pıhtılaşmasında rol oynar ve cilde uygulandığında morarmayı azaltabilir) içerir.Salatalık çok sayıda antioksidan polifenol içerir... Bunlar arasında lignin (daha düşük kardiyovasküler hastalık ve bazı kanser riskleriyle ilişkilendirilmiştir) ve beta-karoten (göz ve cilt sağlığının yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinmektedir) yer almaktadır.Salatalık kansere ve tip 2 diyabete karşı koruma sağlayan B-kompleksi kaynağıdır.Dr. Brewer, göze iki dilim salatalık koymanın sadece eski bir batıl inanç olmadığını, aslında şişkin gözleri yatıştırdığını söylüyor. Salatalık ayrıca güneş yanıklarına çare olarak cilt üzerinde de kullanılabilir. Dr. Brewer şöyle devam ediyor: "Salatalık kabuğu, sağlıklı saç, cilt ve tırnakların korunmasında önemli rol oynayan bir mineral olan silika açısından en zengin besin kaynaklarından biridir." Dr. Brewer, bazı insanların salatalık proteinlerine karşı alerjisi olabileceği konusunda da uyarıyor.