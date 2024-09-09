Yarasalar azaldı, bebek ölümleri arttı

Yeni bir araştırmaya göre, böcek yiyen yarasa popülasyonunun azalması, bebek ölümlerinde artışa yol açtı. Euronews'te yer alan habere göre; ABD'de yarasa popülasyonlarının azaldığı tarım bölgelerinde çiftçiler böcek ilacı kullanımını yüzde 31 oranında artırdı. Buna bağlı olarak ise bu bölgelerde bebek ölümlerinin tahmini olarak yüzde 8 oranında arttığı ortaya çıktı. Harvard'da üreme epidemiyoloğu Carmen Messerlian, çalışmanın ufuk açıcı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bugün toksik kimyasallara daha az maruz kalsaydık, birçok hayatı kurtarırdık. Bu iş bu kadar basit." Yeni çalışma, ekosistemlerin dengesi bozulduğunda insanlar için korkunç sonuçlar doğurduğunu ortaya koyuyor.