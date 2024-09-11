Neden saçların beyazladı arkadaş?

Yaşlanma belirtisi olarak bilinen saç beyazlaması biyolojik ve çevresel faktörlere göre her bireyi farklı yaşlarda etkiliyor. Saçların beyazlaması genetik, yaşlanma, stres, beslenme eksiklikleri, sigara kullanımı ve otoimmün hastalıklar gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabiliyor.İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, tüm bu saç beyazlatan faktörlerin içinde stres ve üzüntünün çok büyük bir etkiye sahip olduğunu belirtiyor. Çünkü, stres, vücutta serbest radikallerin artmasına neden oluyor ve bu da melanosit hücrelerinin zarar görmesine yol açıyor. Bu da merhum sanatçı Adnan Şenses'in seslendirdiği, "Neden saçların beyazlamış, arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var?" şarkısındaki saçların beyazlama nedeninin stres, üzüntü ve dertler olduğunu kanıtlar nitelikle.Prof. Dr. Koylan, "Bu süreci yavaşlatmak ve sağlıklı saçlara sahip olmak için beslenmeye dikkat edilmeli, sigaradan uzak durulmalı, stres iyi yönetilmeli ve saç sağlığına özen gösterilmeli" diyor.PROF. Dr. Koylan, saçların beyazlanmasının 6 nedenini şöyle sıraladı:Saçların beyazlama nedenleri arasında bulunan belirleyici faktörlerden biri de genetiktir. Aile geçmişinizde erken yaşta saçları beyazlayan bireyler varsa, sizin de saçlarınızın erken yaşlarda beyazlama olasılığı yüksektir.Saç beyazlamasının en yaygın nedenlerinden bir diğeri yaşlılıktır. Yaş ilerledikçe melanosit hücreleri daha az melanin üretir ve bu da saçların beyazlamasına neden olur.Yüksek düzeyde stres saçların beyazlanmasını hızlandırabilir. Stres, vücutta serbest radikallerin artmasına neden olur ve bu da melanosit hücrelerinin zarar görmesine yol açar.Yetersiz beslenme ve bazı vitaminlerin eksikliği saçların beyazlanmasını artırabilir. Özellikle B12 vitamini, bakır ve demir eksiklikleri bu süreci hızlandırabilir.Sigara kullanımı saçların erkenden beyazlamasına neden olabilir. Sigara, vücutta oksidatif strese neden olarak melanosit hücrelerine zarar verir.Bazı otoimmün hastalıklar da saçlarda beyazların artmasına yol açabilir. Örneğin vitiligo ve alopesi areata gibi hastalıklar, melanosit hücrelerinin yok olmasına yol açar.