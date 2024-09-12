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Giriş Tarihi: 12.9.2024 14:08 Son Güncelleme: 12.9.2024 14:08

Magnezyum Faydaları - Magnezyum Malatın Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

İnsan sağlığı için çok önemli olan magnezyum minerali vücudumuzda bol miktarda bulunur.  Birçok doğal gıdada kendiliğinden bulunsa da bazen eksikliği sebebiyle ek takviyelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Magnezyum Faydaları - Magnezyum Malatın Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Magnezyum eksikliği birçok sağlık sorununa sebep olabilir. Kemik ve beyin gelişimi için önemli olan bu mineral eksikliğiyle de fazlalığıyla da sorun oluşmasını sağlar. Bu yazımızda en kıymetli minerallerimizden olan magnezyumdan bahsedeceğiz. Hangi besinlerde yer aldığından ve faydalarından söz edeceğiz. İyi okumalar.

Magnezyum Faydaları Nelerdir?

  • Kemik gelişimini destekler.
  • Kemik erimesini önler.
  • Diyabetten korur.
  • Kalp ve kas sağlığının korunmasında etkin rol oynar.
  • Migren kaynaklı baş ağrılarına iyi gelir.
  • Kişiyi depresyondan korur.
  • Yüksek kan basıncını düşürür.

Magnezyum Ne İşe Yarar?

Magnezyum kemik ve beyin sağlığı için oldukça önemlidir. Kandaki şeker miktarını kontrol eder. Kan basıncının dengelenmesini sağlar. Kas, sinir ve kemik fonksiyonlarının korunmasını sağlar. Protein sentezi yapar.

Magnezyum Hangi Besinlerde Var?

  • Bitter çikolata
  • Muz
  • Haşhaş tohumu
  • Avokado
  • Yulaf ezmesi
  • Fıstık ezmesi
  • Hindistan cevizi
  • İncir
  • Karpuz
  • Fındık, badem, kayısı gibi kuruyemişler
  • Fasulye, bezelye, mercimek gibi baklagiller
  • Soya ürünleri
  • Kepekli tahıllar
  • Yoğurt, kefir
  • Ispanak, roka, pazı gibi koyu renkli sebzeler
  • Ton balığı
  • Domates, patlıcan gibi sebzeler

En İyi Magnezyum Takviyesi Nedir?

Başka ilaç kullanımından magnezyum eksikliği yaşanabilmektedir. Bu gibi durumlarda hekiminiz magnezyum takviyeleri kullanmanızı tavsiye edebilir. Bunun içinde çeşitli ilaçlar, tabletler vardır.

En Çok Magnezyum İçeren Besinler Nelerdir?

Magnezyumun en yoğun olduğu besinler;

  • Bitter çikolata
  • Avokado
  • Muz
  • Taze fasulye
  • Süt
  • Ispanak vb.

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Magnezyum Faydaları - Magnezyum Malatın Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?
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