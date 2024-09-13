Az su içmek ders başarısını azaltıyor

Yeni eğitim yılına adım attığımız bu dönemde, çocukların sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürdürebilmesi için su tüketimi büyük bir önem taşıyor. Okul saatlerinin uzunluğu, fiziksel aktivitelerin artışı ve gün boyu süren yoğun programlar, çocukların su ihtiyacını artırıyor. Yeterli su tüketimi, hem fiziksel hem de zihinsel performansın artırılmasına katkı sağlarken, sağlığın korunmasında da kritik rol oynuyor.Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, su içmenin sağlığımız açısından önemi ve çocukların ne kadar su içmesi gerektiği konusunda bilgiler verdi. Aktepe, çocukları su içmeye teşvik edecek önerilerde de bulundu. Çocukların ihtiyaç duydukları günlük su miktarının yetişkinlerin 2 katı olduğunu belirten Aktepe, "Bu süreçte, yaklaşık olarak 9-12 yaşındaki kız çocuklarının 2.1 litre, erkek çocuklarının 2.4 litre, 14-18 yaşındaki kız çocuklarının 2.3 litre, erkek çocuklarının ise 3.3 litre su içmesi gerekir" dedi.Aktepe, çocuklarda su içmeyi alışkanlık haline getirecek öneriler de paylaştı. Su içme alışkanlığının en güzel oyunla öğrenilebileceğini söyleyen Aktepe, "Renkli 'su içme takip kartonu' hazırlanabilir. Buzdolabına renkli 'su içme takip kartonu' asarak herkesin akşam kaç litre su içtiğini işaretlemesini sağlayabilirsiniz. Ebeveynlerin renkli karton ve yeni su kapları ile çocuklarıyla birlikte hazırlık yapmaları da, su içmeyi bir oyun haline getirerek, çocukların bu alışkanlığı eğlenceli bir şekilde kazanmalarını sağlayabilir. Böylece gün içinde çocukların ne kadar su içtiği tespit edilirken, artırılması gerekiyorsa da artırılabilir" dedi.Suyun çocuklar için temel besin öğeleri arasında yer aldığını ve sağlıklı bir gelişim için kritik bir rol oynadığını söyleyen Aktepe, şunlara dikkat çekti: "Çocukların vücut ısısının düzenlenmesi ve sıvı dengesinin korunması için günlük su ihtiyaçlarının karşılanması büyük önem taşıyor. Yeterli su tüketimi sağlanmadığında, çocuklarda ders başarısında azalma, konsantrasyon kaybı, uyuklama, bağırsak hareketlerinin yavaşlaması, metabolizma hızının düşmesi, uyku sorunları, fiziksel aktivite azalması ve gözyaşı üretiminin azalması gibi belirtiler görülebilir. Ayrıca su tüketimi azaldıkça ileri düzeyde bilinç kaybı, böbrek yetmezliği ve komaya kadar ciddi sağlık sorunları yaşanabilir."Suyun içine az miktarda yaz meyvesi eklemenin su içmeyi cazip hale getireceğini de belirten Aktepe, şu önerilerde bulundu: "Çocukların su tüketimini teşvik etmek için, doğal mineralli suların önemini evde ve okulda vurgulamak gerekir. Bu konuda, çocukların yanında su içmek alışkanlık kazanmalarını destekleyecektir. Örneğin sabah evden çıkmadan tüm aile bireyleri bir bardak su içebilir; suluklarını ailece hazırlayıp çantalarına yerleştirebilirsiniz. Ayrıca, çocuklara doğal kaynaklardan gelen, mineral açısından zengin kaliteli suyun vücut üzerindeki olumlu etkilerini eğlenceli biçimde anlatmak kalıcı bir etki yaratacaktır."