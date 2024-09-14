Ağız ve diş sağlığı karnemiz zayıf

FDI Dünya Dişhekimleri Birliği ve Türk Dişhekimleri Birliği'nin ortak düzenlediği 2024 FDI Dünya Dişhekimliği Kongresi'ne İstanbul ev sahipliği yapıyor. İstanbul Kongre Merkezi ve İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki kongreye tüm dünyadan 15 bin diş hekimi katıldı. Türkiye'de yapılan en büyük ikinci kongre niteliğindeki kongrede, FDI Dünya Dişhekimleri Birliği Başkanı Dr. Greg Chadwick ve Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Dişhekimi Tarık İşmen ile konuştum... Dünyada ve ülkemizde ağız ve diş sağlığının karnesini sordum.Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Dişhekimi Tarık İşmen, ağız sağlığı ve genel sağlık arasındaki ilişki üzerinde durarak "Ağız sağlığı, genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Ağız sağlığının ihmal edilmesi, sistemik hastalıkların da ortaya çıkmasına veya kötüleşmesine yol açabilir. Maalesef, Türkiye'nin ağız ve diş sağlığı karnesi hala istenilen seviyede değil. Hatta kötü" dedi. İşmen, Avrupa ülkelerinde ortalama senede 450 gram olan diş macunu tüketiminin, bütün çabalara rağmen ülkemizde 120 gramın üstüne çıkamadığına işaret ederek, "Avrupa'da yılda 3-4 diş fırçası kullanılırken, ülkemizde bu rakam 0.7-0.9 diş fırçasıdır" dedi.Ülkemizde 2000 yılından bu yana kamunun eliyle ciddi ağız, diş merkezleri kurulduğunu ve 20 bine yakın diş hekiminin buralarda hizmet verdiğini söyleyen İşmen, "Koruyucu diş hekimliğinin oluşması gerekiyor. Ama ne yazık ki ağız ve diş sağlığını iyileştiremiyoruz. Mutlaka ulusal bir hareket planı hazırlanmalı. Bununla ilgili Türkiye'deki yaklaşık 56 bin diş hekimi 150'ye yakın ağız diş merkezi ortak hareketle Türkiye'nin ağız diş sağlığını iyileştirmenin çözümlerini aramalıdır. Ağız sağlığı, genel sağlığın içinde yapılandırılmalıdır. Ağız sağlığı, birinci basamak sağlık hizmetleri içine alınmalıdır. Öncelikle 0-12 yaş, 65 yaş üstü ve engelli bireyler koruyucu ağız ve diş sağlığından kamu sağlığı sigortası içinde değerlendirilmelidir. Koruyucu hekimlikten vazgeçilmemelidir. Aile diş hekimliği olmalıdır" diye konuştu.Diş hekimliğinde ülkemizin sağlık turizmi açısından önemli bir yere sahip olduğunu da belirten İşmen, şu önemli konuya dikkat çekti: "Avrupa'ya göre bizde diş tedavileri daha ucuz. Bu nedenle ülkemiz tercih ediliyor. Biz yanlışı belki de burada yaptık. İnfluencerlar sayesinde reklamların yapıldığı bir ağız diş sağlığı alanına dönüştü. Böylece 'Kopya dişler' yapılmaya başlandı. Bu tedaviyi yaptıranların 1-3 yıl sonra bu dişleri yerine koyamamaları gibi sorunlar yüzünden bazı ülkelerde bu yapılan dişler 'Türk tipi diş' olarak algılanıyor. 'Türkiye'ye giderseniz böyle olur' gibi hekimlerimizi kötüler hale gelebiliyorlar. Bu doğru değil."Dünya Dişhekimleri Birliği Başkanı Dr. Greg Chadwick de ağız ve diş sağlığının genel sağlığın bir parçası olduğunu belirterek, şunlara dikkat çekti: "Ağız ve diş hastalıkları dünya genelinde yaklaşık 3.5 milyar insanı etkiliyor. Yaşınıza bakılmaksızın, ağız ve diş hastalıkları genel sağlık ve refah için hayati önem taşır. 2022 DSÖ Küresel Oral Sağlık Durumu Raporu verilerine göre; kalıcı dişlerde tedavi edilmemiş diş çürükleri, global hastalık yükü en yaygın sağlık sorunudur ve yaklaşık 2 milyar kişiyi etkilemektedir. Şiddetli periodontal hastalık bu durumu takip ederken, süt dişlerinde tedavi edilmemiş çürük yaklaşık 510 milyon vakayı, dişsizlik ise 350 milyon vakayı etkilemektedir. Bu tahmini toplam oral hastalık sayısı, 5 ana kronik hastalığın (ruhsal bozukluklar, kardiyovasküler hastalık, diyabet, kronik solunum yolu hastalıkları ve kanser) toplam vakasından yaklaşık 1 milyar daha fazladır. Bu endişe edici bir durumdur. FDI'nin 2030 vizyonu; herkes için ağız sağlığını sunmaktır."