Ruhen yaşlanma 42’sinde başlıyor

Dünya genelinde 39 ülkede yapılan bir araştırma, insanların ortalama 54 yaşında fiziksel olarak yaşlı hissetmeye başladığını, 42 yaşında ise ruhen genç hissetmeyi bıraktıklarını gösteriyor. Aynı araştırmaya göre ülkemizde ise ruhen genç hissetmeyi bırakma yaşı ortalama 44. Yaşam koşulları, ekonomik faktörler ve sosyal çevrelerin ruh yaşlanmasına etki edebileceğini belirten Uzman Psikolog İlayda Kutevu, "Hayatın anlamını yitirmesi, boşluk duygusu, yalnız kalma isteği ruh yaşlanması belirtileri. Bu durumu aşmak için sosyalleşmek, spor yapmak, dua etmek, dengeli beslenmek ve iyi uyumak önemli" dedi.