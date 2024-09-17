Gizli tehlike: Hormon bozuklukları

Hormonlar, vücudumuzdaki farklı organların uyum içinde çalışmasını sağlayan, yeme içme sindirim uyuma, öğrenme, hareket, üreme gibi tüm vücut işlevlerimizin sorunsuz ve kusursuz sürdürülmesinde görev alan vazgeçilmez yapıtaşlarını oluşturuyor. Düzenli adet görme, gebe kalma, doğum, tüylenme, sivilcelenme, duygu durum bozukluğu, kilo değişiklikleri gibi birçok alanda hormonların etkili ve gerekli olduklarını anlatan Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Zeki Salar, "Kadınlarda en yaygın görülen hormon bozukluklarından biri olan Polikistik Over Sendromu (PCOS), doğurganlık sorunlarına ve kronik hastalıklara yol açabilir. Öte yandan, tiroid hormonlarındaki dengesizliklerin ise metabolizmayı yavaşlatarak yorgunluk, depresyon ve kilo kontrolünde zorlanma gibi sorunlara neden olduğunu görüyoruz" dedi.Sağlıklı bir yaşam için hormon dengesinin kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Op. Dr. Salar, kadınların bu konuda nelere dikkat etmesi gerektiğini şöyle sıraladı: "Kadınlarda hormon bozukluklarının belirtileri oldukça çeşitlidir ve vücudun farklı sistemlerini etkileyebilir. Yaygın şikayetler içinde adet düzensizlikleri ilk sırada yer alır. Normalden daha sık veya daha seyrek adet görme, uzun süre adet görmeme ya da ağrı veya kramp hissinin yoğun hissedildiğinde hormon bozuklukları düşünülmeli. Özellikle karın bölgesinden olmak üzere genel olarak hızlı kilo alınması ya da diyet ve egzersize rağmen kilo verememe, akne, saç dökülmesi ya da aşırı kıllanma, cinsel istekte belirgin azalma da işaretler arasında yer alır. Hormon bozukluklarının üreme sağlığı ile de yakın ilişkisi var. Bu nedenle gebe kalmakta zorlanan ya da tekrarlayan düşük sorunları yaşayan kadınlarda bu duruma neden olabilen bozukların tespiti ve tedavisi önemlidir."HORMON bozukluğu sorununun kadının üreme sağlığını yakından ilgilendirdiğinin altını çizen Op. Dr. Salar, "Kadınların doğurganlık kapasitesi, hormonların düzenli ve dengeli bir şekilde çalışmasına bağlıdır. Hormon bozuklukları, yumurtlamayı etkileyerek, hamile kalmayı zorlaştırabilir. Örneğin, Polikistik Over Sendromu (PCOS), yumurtlamayı engelleyebilir ve kısırlığa yol açabilirken, çok sık karşılaşılan hipotiroidi ve hipertiroidi, adet düzensizlikleri, yumurtlama ve gebelik sorunlarına sebep olabilir" diye konuştu.Op. Dr. Salar, "Hormonal bozukluklar çoğu zaman kanser gibi bir soruna neden olmamakla birlikte bazı kanserlerin hızlı ilerlemesine sebep olabilir. Örneğin; sürekli östrojen hormonu üreten yumurtalık kistleri memedeki kistlerin büyümesine ve kanser hücreleri var ise kansere giden sürecin hızla ilerlemesine sebep olabilmektedir" dedi.KADINLARIN hormonbozukluklarıile ilgili bilinç vefarkındalığının arttırılmasıgerektiğinisöyleyen Op. Dr.Salar, "Kronikleşensorunların çözümü zorve daha çok zaman alır.Bu nedenle şikayetler ortayaçıkar çıkmaz mutlakakadın hastalıkları ve doğumuzmanına başvurarak,sorunlar ilerlemeden önünegeçilmeli. Gerektiği durumlardaiç hastalıkları, endokrinolojiuzmanları ile birlikte hastanıntedavisi yürütülmelidir. Erken tanısayesinde sorunların daha kolayve hızlı bir şekilde çözümlenebildiğiunutulmamalıdır" dedi.