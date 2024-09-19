Merdiven altı botoks ölüme götürebilir

Gaziantep Şehir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Zeynel Önder, botoksun yalnızca Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla ve bu alanda uzmanlaşmış doktorlar tarafından yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Yanlış ellerde yapılan botoks, ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme yol açabilir. Vatandaşlarımız, botoks yaptıracakları merkezleri ve hekimleri mutlaka araştırmalı ve gerekli onaylara sahip olup olmadıklarından emin olmalıdır" dedi.

Botoksun doğru kullanımı ile ilgili bilgi veren Dematoloji Uzmanı Zeynel Önder, "Botoks tıp alanında kullanabildiği gibi estetik amaçla da kullanılabiliyor. İnce kırışıklıkların açılması için veya kırışıklık öncesi tedaviler için kullanılıyor. Botoks bir ilaç olduğu için doz kullanımı çok önemlidir. Bu işlem uzmanlık ister. Fakat son dönemlerde kozmetik işlemlere botoksa eğilim arttı. Bu nedenle merdiven altı olarak nitelendirdiğimiz yerlerde bilinçsiz botoks işlemleri yapılmaktadır. Hastalar o gibi yerlerde botoks yaptırdıktan sonra bize tedavi için geliyor. Yanlış işlemler uygulanıyor. Bazı işletmelerde bakanlık onayı olmayan ilaçlarla botoks yapılmakta. Bu gibi yerlerde botoks yaptıran hastalarda sağlık problemleri oluşmaktadır. Biz hastalara bakanlık onaylı uzmanlar tarafından yapılan botoksları öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Botoksun yanlış yere uygulandığında ciddi problemler oluşturacağını söyleyen Dr. Önder, "Merdiven altı yapılan botokslar, hastalarda ciddi rahatsızlıklar oluşturabilir. Yüzde sarkma, şekil bozukluğu, solunum kasının etkilenmesi gibi ciddi problemler oluşturabilir. Yanlış ilaç kullanımında veya yanlış yere uygulandığında solunum yetmezliğinden ölüm gerçekleşebilir" diye konuştu.