Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye’de başarıyla ameliyat edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Pakistan'dan Türkiye'ye getirilen 8 aylık yapışık ikizlerin ayırma ameliyatını Türk hekimlerle birlikte Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştiren pediatrik beyin cerrahı Prof. Dr. Noor Ul Owase Jeelani, "Bu, iki kız bebeğin hikayesinden çok daha büyük bir hikaye, dünyanın nasıl olması gerektiğinin hikayesi. Yardım eden herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Dünyada yapışık ikizleri ayırma operasyonlarıyla tanınan, farklı ülkelerde bu durumdaki çocuklara yardım eli uzatan Londra'daki "Gemini Untwined" isimli küresel vakfın kurucusu olan Prof. Dr. Owase Jeelani, kafalarından yapışık halde doğan evlatlarının tedavisi için kendisine ulaşan Pakistanlı ailenin durumunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti.

Bu görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla mayıs ayında Türkiye'ye getirilerek Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 8 aylık yapışık ikizler Mirha ve Minal, Prof. Dr. Owase Jeelani ve Türk hekimlerin katıldığı 14 saatlik operasyonla birbirinden başarıyla ayrıldı.

Owase Jeelani, sağlığına kavuşan kız bebeklerin ameliyatı ve sonrasındaki sürece ilişkin çevrimiçi olarak soruları yanıtladı.

"TÜRKİYE OLARAK ÇOCUKLAR İÇİN YARDIM ETMEKTEN MUTLU OLURUZ' DEDİ"

Kafalarından yapışık ikizlerin diğer yapışık ikizlere göre daha nadir görüldüğüne ancak her ülkede bu durumdaki bebeklerin operasyonunu yapabilecek altyapı ve tecrübenin bulunmadığına dikkati çeken Owase Jeelani, dünyanın dört bir yanındaki yapışık ikizlere tıbbi destek sağlayabilmek amacıyla 2018'de Gemini Untwined isimli küresel vakfı kurduklarını anlattı.

Owase Jeelani, bu çerçevede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2020'de İngiltere'ye gönderilen yapışık ikizler Derman ve Yiğit'in ayrılma ameliyatını yaptıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"O noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da tanışma fırsatım oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakfın misyonunu, her çocuğun değerli olduğu anlayışıyla yaptığımız çalışmaları duymaktan mutlu oldu ve bizlere, 'Vakıf çocuklar için ne zaman desteğe ihtiyaç duyarsa, Türkiye olarak yardım etmekten mutlu oluruz' dedi.

Bu görüşmemizin ardından birkaç yıl geçti, biz farklı ülkelerde, kıtalarda çocukları destekledik. Geçen yıl, Pakistan'da doğan yapışık ikiz kız bebeklerin durumu bize ulaştı. Ameliyatlarını İngiltere'de yapabilmek için bağış toplamayı denedik ama çok yavaş ilerledi bağış süreci. Bebeklerin o kadar zamanı yoktu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemizi hatırladım ve onun ofisiyle iletişime geçtik, bebeklerin durumunu anlattık. Bu görüşmelerin ardından bizi Sağlık Bakanlığı ile irtibatlandırdılar. Bebekler için Türkiye'nin desteğini alabilmek harika bir gelişme oldu. Sonrasındaki tüm süreç gayet hızlı ve kolay ilerledi."

"TÜRKİYE, MÜKEMMEL BİR SAĞLIK SİSTEMİNE SAHİP"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve bakanlığın her süreçte yanlarında olduğunu, bebeklerin Pakistan'dan Ankara'ya getirilmesini ve Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmalarını sağladığını aktaran Owase Jeelani, "Türkiye, mükemmel bir sağlık sistemine sahip. Mükemmel bir sağlık sistemi için 3 şeye ihtiyaç vardır; ülkedeki sağlık sisteminin nasıl idare edileceğine dair bir vizyon, doğru hastaneler ve sağlık merkezlerinin bulunduğu bir altyapı ve kendini adayan, yetenekli, doğru insanlar. Türkiye, bunların üçüne de sahip, bu sorgulanamaz." diye konuştu.

Türk sağlık sistemiyle çok sayıda tecrübesinin bulunduğunu ve her seferinde bu sistemin çok iyi işlediğini gördüğünü vurgulayan Owase Jeelani, "Dünyadaki ve Türkiye'deki en iyi uygulamaların bir araya getirildiği Bilkent Şehir Hastanesi bunun en büyük örneklerinden biri. Mükemmel bir tesisleri ve ekipleri var. Çalışmaktan gerçekten keyif aldığım çok tecrübeli doktorları bulunuyor." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH, SAĞLIKLI, NORMAL VE MUTLU ŞEKİLDE BÜYÜYECEKLER"

Prof. Dr. Owase Jeelani, Türk hekimlerle tecrübe paylaşımından mutluluk duyduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bebeklerin operasyonunu ben, ekibim ve Bilkent Şehir Hastanesi doktorlarıyla birlikte iki aşamalı şekilde gerçekleştirdik. Hep birlikte çalıştık ve ikizlerin ayrılmasını başarılı şekilde tamamladık. Operasyonun çok iyi gittiğini, bebeklerin sağlıklı bir şekilde iyileştiğini görmek harika. İnşallah, sağlıklı, normal ve mutlu şekilde büyüyecekler, bu çocuklara bunu mümkün kılabilmekten çok mutluyuz."

"BU, İKİ KIZ BEBEĞİN HİKAYESİNDEN ÇOK DAHA BÜYÜK BİR HİKAYE"

Bu tip karmaşık ameliyatlarda farklı disiplinlerin birlikte hareket etmesinin, takım çalışmalarının daha iyi noktalara getirilmesinin önemine işaret eden Owase Jeelani, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başardığımız şeye bakarsanız, tanımadığımız bu iki kız bebek dünyanın farklı bir yerindeydiler, bulundukları ülkede yardım alamıyorlardı. Dünyanın diğer ucundan bizimle iletişime geçtiler, biz de Türkiye ile iletişime geçtik ve Türkiye, yardım edebileceğini söyledi. Bu bebekleri dünyanın başka bir yerinden Ankara'ya getirdik, karmaşık bir ameliyat yaptık ve güzel bir sonuç aldık.

Bu, iki kız bebeğin hikayesinden çok daha büyük bir hikaye. Bu, dünyanın nasıl olması gerektiği, yardıma ihtiyacı olan çocuklar için tüm ülkelerin birlikte yardım etmesi ve sonuç almasının hikayesi. Bundan dolayı çok mutluyum, Türkiye'ye, Sağlık Bakanlığına, Türkiye'deki doktorlara, hemşirelere ve yardım eden herkese çok, çok teşekkür ederim. Bu nasıl çalışmamız gerektiğinin bir örneği."

"TÜRKİYE GİBİ ÜLKELERİN SAYISI ARTTIKÇA TÜM ÇOCUKLARI DESTEKLEYEBİLİRİZ"

Benzer durumda, yardıma ihtiyacı olan birçok çocuğun bulunduğuna, tüm dünyadaki çocuklara yardım etmeye çabaladıklarına dikkati çeken Owase Jeelani, şunları kaydetti:

"Türkiye gibi devreye girebilecek ülkelerin sayısı arttığı sürece ihtiyaç duyan tüm çocuklar için bu küresel çalışmayı destekleyebiliriz, bu 'Tek bir dünyayız' demenin en güzel yolu. Gerçekten tüm insanlar aynı, biz bir aileyiz. Birbirimize değer veriyoruz. Nerede doğduğun, rengin ve ırkın, hiçbiri önemli değil. Tüm insanlar aynı, bir. Türkiye'nin bu çalışmayı desteklediğini görmek gerçekten çok güzeldi. Bu şekilde daha fazla vakayı birlikte ele alma şansına sahip olmayı umuyorum."

Prof. Dr. Owase Jeelani, bu tip ameliyatların Türkiye açısından da önemli bir tecrübe olduğunu ve bu tecrübenin Türkiye ve bölgesindeki diğer çocuklara da yardım için uzandığını belirterek, "Hepimizin daha fazla tecrübe paylaşımına ihtiyacı var. Bu Türk sağlık ekipleriyle paylaşılan tecrübe ve tam tersi için de geçerli; Türkiye'nin bize ve dünyanın geri kalanına öğretebileceği çok şey var. Tecrübelerimizi birbirimizle paylaştıkça her şey daha iyiye gidecek. Temelde Türkiye ihtiyacı olan her şeye sahip, sadece bizler daha fazlasını yapmalıyız." açıklamasında bulundu.