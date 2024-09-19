Siyah şifa çörek otu

Düğün çiçeğigiller familyasından bir çiçekli bitki. Bu bitki, halk arasında siyah tohum, siyah kimyon ve bereket tanesi gibi isimlerle tanınıyor. Bilinen ismi ise çörek otudur (Nigella sativa). Çörek otunun doğal olarak yetiştiği bölgeler, Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Güneybatı Asya. Ayrıca, Orta Doğu'nun Akdeniz Bölgesi, Hindistan, Pakistan, Suriye, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi pek çok bölgede de yetiştiriliyor. Akne, egzama ve sedef hastalığı gibi cilt sorunlarına iyi gelen aynı zamanda sindirim sorunlarını gideren ve sindirim sağlığını destekleyen çörek otunun faydaları saymakla bitmiyor. Diyetisyen Selin Yavuz, bilinen faydaları kadar çörek otunun, bilinmeyen birçok faydası olduğuna dikkat çekiyor.Farmakolojik araştırmalara göre çörek otu tohumu ve bileşenlerinin çeşitli sağlık yararlarını ortaya koyduğunu söyleyen Diyetisyen Yavuz, "Bu çalışmalar, çörek otu tohumunun antioksidan, antidiabetik, antibakteriyel, antikanserojenik, antienflamatuar, hipoglisemik ve bağışıklık sistemi güçlendirici özellikler göstermektedir" dedi. Diyetisyen Yavuz, çörek otu tohumlarının, karaciğerde A vitaminine dönüşebilen karotenler ve çeşitli mineraller açısından zengin olduğunu belirterek, "Özellikle kalsiyum, potasyum, fosfor ve demir bakımından önemli bir kaynaktır. Ayrıca, magnezyum, selenyum ve çinko gibi minerallerin yanı sıra A vitamini, B vitaminleri (B1, B2, B3, B6, B9) ve C vitamini de içerir" dedi.Diyetisyen Yavuz, çörek otu yağı kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışmak gerektiğini de belirterek "Özellikle de mevcut bir sağlık sorununuz varsa veya düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız. Ayrıca, bitkisel yağların etkileri kişiden kişiye değişebilir ve bu nedenle bireysel ihtiyaç ve sağlık durumlarına göre değerlendirilmelidir" dedi.Binbirderde deva olan çörek otu ve yağının faydalarını Diyetisyen Yavuz şöyle sıraladı:Çörek otu yağının, serbest radikallerin neden olduğu beyin, kalp, romatizma ve kanser gibi hastalıklarda lipid peroksidasyonunu azaltmada kullanılmaktadır.İmmün sistem, vücudu hastalıklardan koruyan ve patojenler ile tümör hücrelerini yok eden bir savunma mekanizmasıdır. Bu sistem, bağışıklığı sağlayan çeşitli hücreleri barındırır. Çörek otu yağı, özellikle timokinon içeriği sayesinde, T hücrelerinin ve bağışıklık yanıtında rol oynayan fagositik hücrelerin sayısını artırabilir. Ayrıca, bu bileşenlerin bağışıklık sistemini destekleyici önemli etkiler sağlamaktadır.Tip 2 diyabetli hastalarda insülin hassasiyetini artırabilir ve kan şekeri seviyelerini dengeler.Çörek otu yağı stabil koroner arter hastalığı olan hastalarda trigliseritler, LDL, HDL ve toplam kolesterol seviyeleri üzerinde önemli rol oynamaktadır.Bilimsel çalışmalar, çörek otu esansiyel yağının mide ve bağırsak sisteminde mukoza koruyucu etkiler sağladığını göstermektedir. Ayrıca, çörek otu tohumu ekstraktı ve çörek otu esansiyel yağında bol miktarda bulunan timokinonun, mide mukozasında histamin salınımını önemli derecede azalttığı, müsin içeriğini ve glutatyon düzeyini artırdığı araştırmalarda görülmüştür. Bu etkiler, çörek otunun mide ve bağırsak sisteminde koruyucu ve sindirim düzenleyici bir rol oynadığını ortaya koymaktadır.Diyetlere eklenen çörek otu yağının, anti-aging etkiler sunduğu görülmüştür. Ayrıca, çörekotu yağının sedef hastalığı ve Behçet hastalığı gibi durumlarda olumlu bir rol oynadığı gözlemlenmiştir.