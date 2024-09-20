Terlik de mi sağlıksız?

İstanbul Cerrahi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Serdar Karaman, terliklerin, yazın rahat bir seçenek olduğunu, ancak uzun süreli ve sürekli kullanımlarının ise ciddi ortopedik sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti. Ayak sağlığınızı korumak için terlik giymeyi sınırlı tutmak ve ortopedik destek sunan alternatifleri tercih etmek gerektiğini belirten Op. Dr. Karaman, "Unutmayın, ayaklarınız tüm vücut ağırlığınızı taşıyan ve hareket kabiliyetinizi sağlayan temel yapı taşlarıdır. Onlara iyi bakmak, genel sağlığınız için de kritik öneme sahiptir" dedi. Op. Dr. Karaman, terlik giymenin ayak sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ve neden dikkatli olunması gerektiğini anlattı.Terliklerin ark desteğinin eksikliğine değinen Op. Dr. Karaman, "Terlikler genellikle ayak arkına yeterli destek sağlamazlar. Bu durum, özellikle pes planus (düz tabanlık) olan kişilerde, plantar fasiit gibi ağrılı durumlara yol açabilir. Ark desteğinin olmaması, ayak biyomekaniğini bozarak uzun vadede ayak ve bacak ağrılarına neden olabilir" dedi. Terliklerin açık ve gevşek yapısı nedeniyle ayak bileğinin yeterince desteklenmemesine yol açtığını da söyleyen Op. Dr. Karaman, "Bu durum, yürüyüş sırasında ayak bileği instabilitesi ve burkulmalarla sonuçlanabilir. Özellikle düzensiz zeminlerde veya merdiven inerken bu risk artar" diye konuştu.Çoğu terliğin, topuk yastıklaması sağlamadığının altını çizen Op. Dr. Karaman, "Bu durum, özellikle uzun süreli kullanımda, topuk ağrısı ve aşil tendinit gibi sorunlara yol açabilir. Topuk kemiği üzerindeki bu sürekli baskı, topuk dikeni (kalkaneal spur) oluşumuna da katkıda bulunabilir" dedi. Terliklerin, yürüme sırasında oluşan darbenin yeterince emilmesine yardımcı olmadığını da söyleyen Op. Dr. Karaman, "Bu durum, hem ayak kemikleri hem de diz ve kalça eklemleri üzerinde olumsuz etki yaratabilir, zamanla dejeneratif eklem hastalıklarına zemin hazırlayabilir" diye konuştu.Terliklerin, parmakların yerleşimini desteklemediğini ve sıklıkla parmakların kıvrılmasına neden olduğunu söyleyen Op. Dr. Karaman, şöyle dedi: "Bu durum, çekiç parmak deformitesi (hammertoe) ve bunion (halluks valgus) gelişimine yol açabilir. Ayrıca, parmaklardaki bu anormal pozisyon, zamanla kalıcı deformitelere neden olabilir. Ayrıca, parmak arası terlikler, parmaklarda sürtünme ve cilt tahrişine neden olabilir. Bu tür tahrişler, nasır (kallus) ve hatta yaraların oluşumuna yol açabilir."Terlikgiymenin kaçınılmaz olduğunda, ortopedik destek sağlayan terlikler tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Karaman, şu önerilerde bulundu:Ortopedik terlikler, ark desteği, topuk yastıklaması ve ayak bileği stabilitesi sunarak, ayak sağlığını korumaya yardımcı olur.Terlikler, sadece kısa süreli kullanımlar için idealdir. Uzun yürüyüşler veya günlük aktiviteler için ise destekleyici ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir.Terlik giymekten kaynaklanabilecek kas zayıflığını önlemek için düzenli olarak ayak kaslarını güçlendiren egzersizler yapılmalıdır.Terlik giymek, ayak kaslarını ve bağlarını gerektiği gibi çalıştırmaz" diyen Op. Dr. Karaman, şunları söyledi: "Zamanla, bu durum kas dengesizliklerine ve ayak biyomekaniğinde bozulmalara yol açabilir. Bu bozulmalar, sadece ayakları değil, tüm alt ekstremiteyi etkileyerek diz, kalça ve bel ağrısına neden olabilir. Ayakların düzgün desteklenmemesi, postürün bozulmasına ve kötü duruş alışkanlıklarının gelişmesine neden olabilir. Bu da uzun vadede omurga problemleriyle sonuçlanabilir."