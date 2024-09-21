Spagetti görünümlü varislere dikkat!

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Barlas, varis yani kronik venöz hastalığıyla ilgili merak edilenleri, rakamlarla anlattı ve uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Barlas, kronik venöz hastalığının (CVD), uzun süre pek çok belirtiyle kendini gösteren bir hastalık olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bacaklarımızdaki dokular arasında daha üst tabakalarda yer alan (yüzeyel) veya daha altta, kemiklere yakın alanda bulunan (derin) venlerin içindeki kapakların geri kaçırması ile gelişen venöz, hipertansiyon kaynaklı olabiliyor. Bu damar hastalığı, bazen hiç belirti vermeyebiliyor. Vermeye başladığında ise ciltte ince kılcal damarlanmalardan kalın varislere, aylarca geçmeyen yaralara dek geniş bir yelpazede görülebiliyor."Bacak venlerinin içlerinde bulunan ve tek yönlü olarak bacaklardan akciğerlere doğru çalışması gereken kapakçıkların bozularak geri kaçırdığı ileri döneme Kronik Venöz Yetmezlik (CVI) dendiğini belirten Prof. Dr. Barlas, "Bu hastalığın genel olarak bireylerin yüzde 50'sinde görüldüğü kabul edilmekle birlikte bu sayı, incelenen popülasyon, yaş, cinsiyet, belirti tipi gibi faktörlere göre değişiklik gösteriyor. Yapılan 19 farklı çalışmada, hastalık sıklığının yüzde 46'dan yüzde 84 gibi çok yüksek bir orana kadar yükselebildiği görülüyor" dedi.Prof. Dr. Barlas, varislerin oluşmasına nelerin sebep olduğunu ise şöyle sıraladı: "İleri yaş, cinsiyet, ailede bu sorunun bulunması, fıtıklar veya taban düzleşmesi benzeri doku gevşekliği, uzun süre oturmayı veya ayakta durmayı gerektiren iş/yaşam tarzı, obezite, aşırı ve hızlı kilo alıp verme, bacak travmaları, bacak venlerinde geçirilmiş pıhtılar, bazı kalıtsal damar hastalıkları, yüksek östrojen hormonu düzeyleri, hamilelik, artan doğum sayısı, kronik ven hastalığının nedenleri arasında sayılıyor."Hastaların yüzde 9'una hiç belirti vermediği için tesadüfen tanı konduğunu söyleyen Prof. Dr. Barlas, "0.5-3 mm çapındaki, mor veya mavi-yeşil renkli kılcal damarlar, en sık görülen belirtidir. Spagetti makarnaya benzetilen, 3 mm'den kalın ve kıvrıntılı varisler, bize sorunun estetik ve görsellikten çıktığını, önemli bir damar hastalığını habercisi olduğunu düşündürür" diye konuştu.İstatistikselolarak spider-retiküler ven şeklindeki ince kılcallara bireylerin yüzde 49-71'inde rastlandığını söyleyen Prof. Dr. Barlas, şu bilgileri verdi: "Spagetti makarna görünümlü varisler yüzde 22-29, ayak bileğinde şişlik yüzde 13, ciltte renk değişikliği ve yaralar yüzde 3-9 oranında görülüyor. İncelenen farklı hasta gruplarında, tüm bu belirtiler, yüzde 15-80 arasında ortaya çıkıyor. Asya, Orta Doğu ve Afrika'ya göre batılı ülkelerde, Kuzey Amerika ve Avrupa'da daha sık görülüyor. Cinsiyete göre incelendiğinde, kronik venöz hastalığa kadınlarda hamilelik, menopoz, hormon kullanımı gibi etkenler yüzünden, erkeklere göre daha sık rastlanıyor. Spider venler, kadınların yüzde 56-71'inde, erkeklerin yüzde 36-44'ünde görülüyor."gelişen teknolojiyle her mevsim tedavi edilebilen bir sağlık problemi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Barlas, "Altta yatan venöz yetmezlik hastalığının Endovenöz Trunkal Ablasyon, Doppler Altında Kimyasal Ablasyon, bacaklardaki ince kılcalların tedavisi için kullanılan Yüzeyel Köpük Skleroterapi ve Yüzeyel Lazer tedavileri ile kişinin konforunu bozmadan tedavisi yapılabiliyor" dedi.