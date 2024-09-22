Yarım avokado yeter

Son yıllarda beslenme reçetelerinde yer alan avokado tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren anlattı. Eren, "Besleyici ve sağlıklı bir gıda olsa da yüksek kalori ve yağ içerdiğinden dolayı avokado tüketiminde dikkatli olmak gerekir. Sağlıklı bir birey için günde yarım avokado tüketmek idealdir. Bu miktar, sağlıklı yağları almanız ve avokadonun faydalarından yararlanmanız için yeterlidir" dedi. Aktif bir yaşam tarzı olanların da avokadonun sağladığı sağlıklı yağlar ve enerjiden daha fazla yararlanabildiğini söyleyen Eren, "Keto gibi düşük karbonhidratlı diyetlerde de avokado daha sık tüketilebilir. Çünkü sağlıklı yağlar açısından zengin olduğu için karbonhidrat içeriği düşüktür" diye konuştu.
DOMATES VE HAVUÇLA TÜKETİLMELİ
Günde yarım avokadonun ağırlıklı olarak kahvaltıda, öğle ve akşam öğünlerinde salata ile tüketilebileceğini vurgulayan Eren, şunlara dikkat çekti: "Avokado, domates ve havuç ile tüketildiğinde yağda çözünen A, D, E, K vitaminlerinin emilimini artırıyor. Benzer şekilde ıspanak, roka ve marul gibi yeşil yapraklı sebzelerle birlikte tüketildiğinde ise bu sebzelerde bulunan K vitamini ve antioksidanların emiliminin artmasına destek oluyor. Bu sayılanlara ek olarak avokadonun; kinoa, esmer pirinç ve yulaf gibi tam tahıllarla birlikte tüketildiğinde bu gıdalardan alınan lif miktarını da artırarak sindirimi destekliyor. Avokado; yumurta, tavuk ve balık gibi protein kaynaklarıyla birlikte tüketildiğinde içerdiği sağlıklı yağlar bu proteinlerin daha uzun süre tok tutmasına yardımcı olur."
ŞİFA DEPOSU
Eren,
avokadonun faydalarını şöyle sıraladı:
KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR:
Tekli doymamış yağ asitleri açısından zengindir. Bu yağlar, kalp sağlığını korur ve kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.
KAN BASINCISI DENGELER:
Potasyum, K vitamini, E vitamini, C vitamini ve B vitamini gibi birçok vitamin ve mineral içerir. Özellikle potasyum, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.
DİYETLERİN VAZGEÇİLMEZİ:
Sindirim sağlığını destekleyen ve tokluk hissi sağlayan diyet lifi açısından zengindir. Bu da kilo kontrolüne yardımcı olabilir.
GÖZ SAĞLIĞINI DESTEKLER:
Göz sağlığı için önemli olan lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar içerir. Bu maddeler, yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve katarakt riskini azaltabilir.
KALP DOSTU:
Avokadodaki sağlıklı yağlar ve potasyum, kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.
CİLDİ YENİLER:
Avokado yağı cildi nemlendirir ve saçların parlak, güçlü olmasına katkıda bulunur. İçerdiği E vitamini sayesinde ciltteki hücre yenilenmesini destekler.
KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER:
Düşük glisemik indekse sahip olduğundan, kan şekerini ani yükselmelerden koruyarak dengede tutar.
İLTİHABI AZALTIR:
İçerdiği antioksidanlar ve sağlıklı yağlar sayesinde, vücutta iltihaplanmayı azaltır. Kronik hastalıkların önlenmesine katkıda bulunur.
YÜKSEK ŞEKERLİ GIDALARLA BİRLİKTE TÜKETMEYİN
Çok
yüksek şeker içeren gıdaların avokado ile birlikte tüketilmesinin, avokadonun sağlıklı yağlarının metabolizmayı destekleme etkisini azaltabildiğini söyleyen Eren, "Avokado, genellikle sağlıklı ve doğal besinlerle birlikte tüketildiğinde çok faydalıdır. Şekerli gıdaların yanı sıra işlenmiş gıdalarla birlikte tüketildiğinde, avokadonun sunduğu sağlık yararları büyük ölçüde azalabilir. Ayrıca işlenmiş et gibi yüksek miktarda doymuş yağ içeren gıdalarla birlikte de tüketmemek gerekir" diye konuştu.
VİTAMİNLİ TARİFLER
EREN,
avokadolu
pratik tarifler
de verdi. İşte
o tarifler:
AVOKADOLU SANDVİÇ
2 dilim buğday ekmeği
Yarım avokado
4-5 dal maydanoz, 4-5 dal dereotu
1 yemek kaşığı labne peynir
1 haşlanmış yumurta
Çeyrek limon
1 çay kaşığı kekik
YAPILIŞI:
Buğday ekmeği hariç tüm malzemeleri küçük doğradıktan sonra limon suyu ve kekik ekleyip, iyice karıştırın. Oluşan karışımı buğday ekmeği arasında tüketin.
AVOKADOLU OMLET
Yarım avokado
2-3 dal maydanoz
2-3 dal dereotu
2 yumurta
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı badem sütü
Çok az tuz, pul biber, karabiber
YAPILIŞI:
Maydanoz ve dereotunu ince doğradıktan sonra tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırıp tavada önlü arkalı pişirin.