Yarım avokado yeter

Son yıllarda beslenme reçetelerinde yer alan avokado tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren anlattı. Eren, "Besleyici ve sağlıklı bir gıda olsa da yüksek kalori ve yağ içerdiğinden dolayı avokado tüketiminde dikkatli olmak gerekir. Sağlıklı bir birey için günde yarım avokado tüketmek idealdir. Bu miktar, sağlıklı yağları almanız ve avokadonun faydalarından yararlanmanız için yeterlidir" dedi. Aktif bir yaşam tarzı olanların da avokadonun sağladığı sağlıklı yağlar ve enerjiden daha fazla yararlanabildiğini söyleyen Eren, "Keto gibi düşük karbonhidratlı diyetlerde de avokado daha sık tüketilebilir. Çünkü sağlıklı yağlar açısından zengin olduğu için karbonhidrat içeriği düşüktür" diye konuştu.Günde yarım avokadonun ağırlıklı olarak kahvaltıda, öğle ve akşam öğünlerinde salata ile tüketilebileceğini vurgulayan Eren, şunlara dikkat çekti: "Avokado, domates ve havuç ile tüketildiğinde yağda çözünen A, D, E, K vitaminlerinin emilimini artırıyor. Benzer şekilde ıspanak, roka ve marul gibi yeşil yapraklı sebzelerle birlikte tüketildiğinde ise bu sebzelerde bulunan K vitamini ve antioksidanların emiliminin artmasına destek oluyor. Bu sayılanlara ek olarak avokadonun; kinoa, esmer pirinç ve yulaf gibi tam tahıllarla birlikte tüketildiğinde bu gıdalardan alınan lif miktarını da artırarak sindirimi destekliyor. Avokado; yumurta, tavuk ve balık gibi protein kaynaklarıyla birlikte tüketildiğinde içerdiği sağlıklı yağlar bu proteinlerin daha uzun süre tok tutmasına yardımcı olur."avokadonun faydalarını şöyle sıraladı:Tekli doymamış yağ asitleri açısından zengindir. Bu yağlar, kalp sağlığını korur ve kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.Potasyum, K vitamini, E vitamini, C vitamini ve B vitamini gibi birçok vitamin ve mineral içerir. Özellikle potasyum, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.Sindirim sağlığını destekleyen ve tokluk hissi sağlayan diyet lifi açısından zengindir. Bu da kilo kontrolüne yardımcı olabilir.Göz sağlığı için önemli olan lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar içerir. Bu maddeler, yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve katarakt riskini azaltabilir.Avokadodaki sağlıklı yağlar ve potasyum, kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.Avokado yağı cildi nemlendirir ve saçların parlak, güçlü olmasına katkıda bulunur. İçerdiği E vitamini sayesinde ciltteki hücre yenilenmesini destekler.Düşük glisemik indekse sahip olduğundan, kan şekerini ani yükselmelerden koruyarak dengede tutar.İçerdiği antioksidanlar ve sağlıklı yağlar sayesinde, vücutta iltihaplanmayı azaltır. Kronik hastalıkların önlenmesine katkıda bulunur.Çokyüksek şeker içeren gıdaların avokado ile birlikte tüketilmesinin, avokadonun sağlıklı yağlarının metabolizmayı destekleme etkisini azaltabildiğini söyleyen Eren, "Avokado, genellikle sağlıklı ve doğal besinlerle birlikte tüketildiğinde çok faydalıdır. Şekerli gıdaların yanı sıra işlenmiş gıdalarla birlikte tüketildiğinde, avokadonun sunduğu sağlık yararları büyük ölçüde azalabilir. Ayrıca işlenmiş et gibi yüksek miktarda doymuş yağ içeren gıdalarla birlikte de tüketmemek gerekir" diye konuştu.ERENavokadolupratik tariflerde verdi. İşteo tarifler:2 dilim buğday ekmeğiYarım avokado4-5 dal maydanoz, 4-5 dal dereotu1 yemek kaşığı labne peynir1 haşlanmış yumurtaÇeyrek limon1 çay kaşığı kekikBuğday ekmeği hariç tüm malzemeleri küçük doğradıktan sonra limon suyu ve kekik ekleyip, iyice karıştırın. Oluşan karışımı buğday ekmeği arasında tüketin.Yarım avokado2-3 dal maydanoz2-3 dal dereotu2 yumurta1 tatlı kaşığı zeytinyağı2 yemek kaşığı badem sütüÇok az tuz, pul biber, karabiberMaydanoz ve dereotunu ince doğradıktan sonra tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırıp tavada önlü arkalı pişirin.