Dudak dolgusunda kanser riski

Bazı dudak dolguları, kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. İngiltere'deki Teesside Üniversitesi'den Dr. Kalliopi Dodou'nun öncülüğünde yapılan bir araştırmada, dudak dolgusunda kullanılan maddelerin kan akışına etki edebileceği ve kansere yol açabileceği ortaya çıktı. Dolgu maddelerinde kullanılan bazı kimyasalların kalitesiz olabileceğini belirten Dodou, bu maddelerin damar yoluna karışarak kan dolaşımını olumsuz etkileyebileceğini kaydetti. Araştırmalar, bazı dolgu maddelerinin zamanla vücutta emildiğini ancak bir kısmının uzun süre vücutta kaldığını gösteriyor. Bu durum ise sağlığı tehdit ediyor. Uzmanlar, bu nedenle dolgu işlemi yapılacak yerin hijyenik koşullarda olmasının ve kullanılan malzemelerin kalitesinin büyük önem taşıdığını belirtiyor.