Bakan Memişoğlu: Sağlıklı bir Türkiye için çalışıyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a geldi. Bakan Memişoğlu, ilk olarak Sivas Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette Vali Yılmaz Şimşek'ten bilgi alan Bakan Memişoğlu'na AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun ve diğer il protokolü üyeleri eşlik etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı dileklerini iletti. Üzüntülü bir olay yaşadıklarını ifade eden Bakan Memişoğlu, "İnşallah bu tür acıları bir daha devletimiz, milletimiz, polis teşkilatımız yaşamaz. Yaralı polisimize de şifalar diliyorum" dedi.

Sivas'ın hem Osmanlı'nın hem Selçuklu'nun merkez şehirlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Tarihi bir zamanda Kurtuluş Savaşı'nın ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 108 gün kalıp da bütün bu kurtuluş mücadelemizin planlandığı şehir ve tarihi bir şehirle beraber açık hava müzesi gibi bir şehir. Onun için burada olmaktan çok gururluyum. Bizi misafirperverlikleriyle karşıladıkları için de bütün Sivas halkına ve Valimize teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda sağlıkla ilgili de burası, darüşşifanın ilk yapılan, Anadolu'daki şifahanelerinden bir tanesinin olduğu bir yer. Onun için de sağlık anlamında çok önemli bir şehir. 1970'ler de kurulmuş tıp fakültesiyle aynı zamanda son zamanlarda yapılan büyük yatırımlarıyla sağlıkta da Anadolu'nun merkezi şehirlerden bir tanesi" diye konuştu.

'KORUYUCU VE ÜRETİCİ SAĞLIĞI DA ÖNEMSİYORUZ'

Bakan Memişoğlu, "Bugün hem sağlık hizmetlerini hem sorunlarını hem de partimizin kurullarıyla, değerlendirmelerini yapacağız. Daha sağlıklı bir Türkiye ve daha sağlıklı üreten bir Türkiye için çabalıyoruz. Daha iyisini de yapmaya çalışıyoruz. Sivaslılara bütün ülkemize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinin arasında olmasının yanında özellikle koruyucu sağlığı ve üretici sağlığını da her zaman önemsiyoruz. İnşallah Sivas'ta da bu konuda daha iyi gelişmelerle karşınızda olacağız. Bütün emeği geçen, bu güzel şehri geçmişten bugüne kadar her türlü hizmetimi sunan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bundan sonra hizmetlerimizi en iyi şekilde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanlarımıza sunmaya devam edeceğiz. Sonuçta milletimizin hizmetkarıyız. Elimizden gelen en iyi hizmeti onlara sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu: Çok iyi sağlık hizmeti sunuyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı Türkiye Buluşmalarında konuşan Bakan Memişoğlu, "Kovid ve depremde gördük ki hem insan gücü hemde alt yapı olarak Türkiye esasında çok iyi bir sağlık hizmeti sunuyor" dedi.

Bakan Kemal Memişoğlu, daha sonda AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye buluşmaları programına katıldı. Kentteki bir otelde düzenlenen programda katılımcılara hitap eden Bakan Memişoğlu, "Birlik halinde üretmemiz ve çalışmamız lazım. Her bir fert kendisini daha çok üreteceği bu medeniyete ne katacağını hesap etmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözü bugün Birleşmiş Milletler'de her liderin söyleyemeyeceği bir sözdür. O bizim için esasında sadece bir lider değil, medeniyetimizin yeniden ayağa kalması için bir semboldür. Hepimiz bunu farklı fikirdende, zikirden de olsak birlikte hareket etmemiz gerekir. Bugün birbirimizin ayrıştırıcı taraflarını değil, farklılıklarını değil, onları birleştirerek zenginliklerle kuvvetli hale getirerek birlikte hareket etmemizin zamanıdır. O nedenle çocuklarımıza, gençlerimize örnek olmamız lazım.

'SAĞLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Dünyada Türkiye olarak sağlıkta en iyi hizmeti sunduklarını söyleyen Bakan Memişoğlu, "Kovid ve depremde gördük ki hem insan gücü hemde alt yapı olarak Türkiye esasında çok iyi bir sağlık hizmeti sunuyor. Türkiye sağlık konusunda son 20 senede Cumhurbaşkanımızın desteği ile inanılmaz işler yaptı. Düşünün ki şu anda Türkiye'de bütün hastanelerde tek kişilik ve çift kişilik, özellikli yatak oranı yüzde 80'in üzerine çıktı. 2002 yılında sağlıkta senede sadece 2 hizmet alan vatandaşımız, bugün yılda 11.7 kez sağlık hizmetine ulaşır vaziyettedir. Bunların hepsi ücretsiz ve sosyal güvence kapsamındadır. Bugün en büyük teknolojisinden en yeni ameliyat tekniğine kadar hepsini üretebilen, yapabilen bir sağlık sistemi ve insan gücümüz var. Biz bu sağlık hizmetlerini, daha iyi geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.