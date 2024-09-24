Ronaldo’nun buz odasına girdim... Eksi 110 derecede şifa

Kardeş ülke Azerbeycan'nın başkenti Bakü'ye 3 saat uzaklıkta Gabala şehrindeki bir sağlıklı yaşam merkezine davet edildim. Büyüleyici çam ormanlarıyla çevrilmiş olan Nohur Gölü kenarındaki bu merkezde dahiliye, kardiyoloji, ortopedi ve dermatoloji doktorlarının yanı sıra birçok sağlık ekibi görev yapıyor. Onlar, Dr. Henri Chenot'un ekolünden. Dr. Chenot'un, 1974 yılında uygulamaya başladığı metot, bireyin içsel uyumu için ön koşul olan vücut, zihin ve duygusal yaşam bütünlüğünü sağlamaya odaklanıyor. Amaç, hücreleri yenileyerek, yaşam kalitesini iyileştirmek ve daha sağlıklı yaş almak. Bu prensipte insan sağlığının korunmasının yüzde 20'sinin genetik, diğer yüzde 80'nin ise kişinin kendi elinde olduğu savunuluyor.Grubun CEO'su Uygar Koçaş ve Genel Müdür Rishad T. Sharifov, "Türkiye'den gelecek misafirlerimizi ağırlamayı çok isteriz" diyerek, heyecanlarını belirtiyor. Merkezin Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Saida Rasulova, "Vücudun biyoenerjisi çok önemli. Bizler Batı ve Doğu tıbbının birleşimi olan bütüncül tıp ile hizmet veriyoruz. Bir nevi biyonerji doktorları gibi çalışıyoruz. Çin'de aldığımız eğitimlerden de biliyoruz ki her organın bir titreşimi ve enerjisi var. Uyguladığımız metot ile beraber toksinlerin atılmasını, besinlerin sindirilmesini, canlılığın ve enerji seviyesinin arttırılması ve zihinsel dengenin yeniden sağlanması için vücudu harekete geçirmeyi amaçlıyoruz. Yani hastalıkları değil, hasta olmadan kişilere koruyucu hekimlik hizmeti veriyoruz. Uygulanan bireysel tedaviler ile vücuda kendi içsel ilacını oluşturması için sinyal göndererek, enerjinin yeniden kazanılması sağlanıyor" diye konuştu.Doktor Rauf İskandarli önce beni muayene etti. Kendisi dahiliye uzmanı. Ardından, Dr. Christina Papamarkou, vücudumdaki enerji akışlarını ve engellerini değerlendirmek için biyoenerjetik check-up yaptı. Dermotaloji Uzmanı Dr. Metanet Süleymanova ise son teknolojik cihazlarla vücudumun oksidatif stres seviyesini yani vücudumdaki serbest radikallari ve antioksidan dengesini ölçtü. Cildimin kolajen seviyesini ve kalp damarlarımın yaşlanma sertliğine bakıldı. Biyoenerjetik tedavi, hidro terapi, çamurla yapılan fito aromaterapi ve vücudun enerji meridyenlerine uygulanan kupa ile yapılan enerjetik masaj ile desteklendi. Tüm bunlarla birlikte vücudumdaki zararlı toksinler atılırken, bir yandan da 800 kalorilik sağlıklı beslenme ile tedavi desteklendi. Sonuç inanılmaz, hafiflik ve katlanan enerji. Çin tıbbı ile Batı tıbbının birleşimini içeren metot, bedeni kuş gibi hafifletirken, ruhu tazeliyor. Ve hasta olmadan, kişinin yakalanabileceği hastalıklara karşı onu koruyup, hastalıkları önlüyor.Emmanoule Defarmos ise sağlıklı yaşam için şu öğütlerde bulunuyor:Her şeyi içinize atmayın. Çünkü kalbiniz kırıksa, organlarınız da yaralanır ve hasta olur.Daha çok affedin. Affetmek, organları iyileştiriyor.Stres, vücuda en büyük kötülüktür. İnanç çok önemli. Dini bütün insanlar daha çok teslimiyet yaşayıp, huzuru buluyor.Ne yiyip, ne içtiğinize dikkat edin. Şekerden ve paketlenmiş gıdalardan uzak durun.Vücudun kas kalitesi çok önemli. Kas kaliteniz iyiyse daha uzun ve sağlıklı yaş alırsınız. Spor yapın.Dr. Defarmos, Çin tıbbıyla nabız ölçerek ve dilin rengine, şekline bakarak, birçok hastalığı teşhis ettiklerini de belirterek "Nabız ve dil bize hangi organda hastalık başlayabileceğini gösteriyor. 168 çeşit farklı nabız var. Her kişinin nazbı kendine özel. Ayrıca, dilin en ucunda çatlak ve kırmızılık varsa kişinin kalp rahatsızlıkları olduğunu görüyoruz. Dilin yanlarında sarı renk varsa karaciğer ya da safra kesesinde problem olduğunu hemen anlıyoruz" dedi.Doktorum Rauf İskandarli, bana ayağımdaki ağrı nedeniyle kriyoterapi yapmamı önerdi. Antik Yunan'da kullanılmış bir yöntem. Tarihçi Heredot, tıbbın kurucusu kabul edilen Hipokrat'ın vücuttaki iltihap ve ağrılar için buz ya da kar tedavisi uyguladığını yazıyor. Günümüzde profesyonel sporcuların ağrılarını dindirmek, kaslarını diri tutmak, hücrelerini yenilemek ve daha rahat performans sergilemek için soğuk oda terapisini tercih ediyor. Real Madrid'in yıldızı ünlü futbolcu Ronaldo ve Demi Moore, Kate Moss da soğuk oda terapisini uygulayan ünlülerden. Ülkemiz de ise Çağla Şıkel girdiği buz banyosu ile gündem olmuştu.Bana da Dr. Metanet Süleymanova eşlik etti. Eksi 110 derecede saniyeleri saymak, çok farklı bir duygu. Peki ama yararları ne? Bunun yanıtını Dr. Süleymanova şöyle veriyor: "Vücudu yeniliyor. Ağrıların giderilmesini sağlıyor. Uyku problemlerini gideriyor. Yaşlanmaya karşı birçok faydası bulunuyor. Fizyoterapi hastalarının iyileşme sürecinde kullanılıyor. Vücudun enerji metabolizmasının yeniliyor."