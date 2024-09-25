‘Dünyayı Kurtaran Adam’ İspanya’da

1982 yapımı fantastik bilimkurgu filmi 'Dünyayı Kurtaran Adam', yıllar sonra dünyada tanınmış ve fenomene dönüşmüştü. 19 Hollywood filminden kopyalanan sahneleri ve müzikleri ile tanınan film, Avrupa ve Amerika gösterimlerinin ardından bu kez İspanyol sinemaseverlerle buluşuyor.Film Sevilla'daki Cinesur Nervion Plaza'da cumartesi günü 'Star Wars Turco' adıyla gösterime girecek. Başrolünü Cüneyt Arkın'ın oynadığı film, yapımcı Ed Glaser tarafından 'Turkish Star Wars' adıyla DVD olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) satışa sunulmuş, bu isimle dünya çapında tanınmıştı.