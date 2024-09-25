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Giriş Tarihi: 25.9.2024

Dünyayı Kurtaran Adamİspanya’da

‘Dünyayı Kurtaran Adam’ İspanya’da
STAR WARS TURCO

1982 yapımı fantastik bilimkurgu filmi 'Dünyayı Kurtaran Adam', yıllar sonra dünyada tanınmış ve fenomene dönüşmüştü. 19 Hollywood filminden kopyalanan sahneleri ve müzikleri ile tanınan film, Avrupa ve Amerika gösterimlerinin ardından bu kez İspanyol sinemaseverlerle buluşuyor.




ABD'DE DVD OLARAK SATIŞA ÇIKTI
Film Sevilla'daki Cinesur Nervion Plaza'da cumartesi günü 'Star Wars Turco' adıyla gösterime girecek. Başrolünü Cüneyt Arkın'ın oynadığı film, yapımcı Ed Glaser tarafından 'Turkish Star Wars' adıyla DVD olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) satışa sunulmuş, bu isimle dünya çapında tanınmıştı.
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‘Dünyayı Kurtaran Adam’ İspanya’da
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