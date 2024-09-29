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Giriş Tarihi: 29.9.2024

40 yaş sonrası çene kemiği erimesine dikkat

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40 yaş sonrası çene kemiği erimesine dikkat
40 yaş sonrası görülen çene kemiği erimesiyle ilgili olarak Periodontoloji Uzmanı Dr. Çağdaş Çağlar Laçin, SABAH aracılığıyla önemli uyarılarda bulundu. 40 yaş sonrası kendini gösteren çene erimesinin diş temizliğiyle ilgisi olduğunu kaydeden Laçin, "Bazı kişilerde yaşlanmadan kemik erimesi olabilir. Çene kemiği erimesinde birinci sebep ağız hijyeni eksikliği. Bu eksikliğe bağlı olarak biriken besin artıkları, bakterilerin kolonizasyonu için rahat bir ortam hazırlamaktadır. Kolonize olan bakterilerin salgıları ile diş etinde tahribat ve çene kemiğinde kayıp başlar. Bu erimenin genel isimlendirmesi ise periodontitis'tir. Periodontitis, ortlama olarak 40 yaş sonrası görülen bir hastalıktır" diye konuştu.
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40 yaş sonrası çene kemiği erimesine dikkat
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